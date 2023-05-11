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"Путин – самый опасный дурак в мире": в Украине он не может ни победить, ни проиграть, ни остановиться, - NYT

11 мая, 2023 четверг
03:15
Война с Россией

Путин был убежден, что легко захватит Украину, поэтому у него не было плана Б, что делает эту войну одной из самых нелепых войн современности

Об этом говорится в материале "Владимир Путин - самый опасный дурак в мире" колумниста и трехкратного лауреата Пулитцеровской премии Томаса Фридмана в The New York Times.

Анализируя ход войны в Украине, Фридман приходит к выводу, что Владимир Путин никогда не имел плана Б и он действительно рассчитывал быстро захватить Киев и поставить там марионеточное правительство. Теперь он поставил себя в ситуацию, "когда не может победить, не может проиграть и не может остановиться".

Из-за отсутствия запасной стратегии Путин прибег к тактике массированных обстрелов гражданской инфраструктуры и длительной войны на истощение, чтобы установить контроль над частью территорий, "что он может продать российскому народу как великую победу", — пишет журналист.

"План Б состоит в том, чтобы скрыть, что план А потерпел неудачу. Если бы эта военная операция имела название, она бы называлась "Операция "Сохрани мое лицо". Это делает эту войну одной из самых дурацких войн современности — президент одной страны уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны, пока не будет достаточного прикрытия для него, чтобы скрыть тот факт, что он был большим дураком», - говорится в колонке.

По мнению Фридмана, война может остановиться вне зависимости от того, выиграет или проигрывает Россия, в тот момент, когда этого захочет Путин. Он подчеркивает, что президент, по-видимому, опасается недовольства войной и по этой причине "зашел так далеко" в войне, что готов криминализировать любую форму инакомыслия.

Контекст Война в Украине разрушила отношения Москвы с западными странами, взявшими курс на изоляцию России и лишение ее финансов для ведения войны. С началом вторжения Россия попала под западные санкции, а на самого Путина (вместе с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой) в марте был выписан ордер на арест Международным уголовным судом.

  • Другое американское издание, CNN, отметило , что Путин хотел продемонстрировать силу, но парад в Москве обнаружил только его изолированность.
Владимир Путин
США
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