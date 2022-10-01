Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"То, что сейчас происходит, - это финальная стадия фашистского режима, который подошел к своему завершению. Давайте по пунктам. Первое - это поражение Путина в этой войне, которое было очевидно еще 24 февраля. Но сейчас уже есть контуры этого поражения, потому что 21 сентября Путин сам себе открыл второй фронт, он объявил войну России", – подчеркнул журналист.



Игорь Яковенко отметил, что либеральной России Путин уже давно объявил войну, а сейчас он объявил ее глубинной России, то есть своему основному электорату, своей главной группе поддержки.



"И это уже сегодня проявилось в том, что Кадыров, верный пехотинец Путина, заявил, что мобилизации никакой в Чечне не будет. По сути, это начало распада России. То есть открыто один из самых верных сторонников Путина сказал, что он не собирается выполнять приказ президента. В унитарной стране с такой жесткой вертикалью, как в России, такой бунт одного из глав регионов – это начало распада. Очевидно, что уже на данный момент Путин внутри России не является единственным центром власти", - прокомментировал Яковенко.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.

После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу .

25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками . На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились. Жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации и жгли покрышки.

В свою очередь президент Украины Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ.

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