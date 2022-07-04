Путин сам не остановится, остановить Россию сможем только мы – нардеп Рудык
Народный депутат Кира Рудык считает, что санкции Запада направлены на притеснение России, но не разрушат ее
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"У нас есть шанс сделать так, чтобы наши дети не воевали войну, которую воюем мы. Надеяться, что на место Путина придет другой, у кого не будет имперских амбиций, кто не будет пытаться системно завоевать нас и восстановить российскую империю, не приходится. Многие украинские политики, деятели и граждане восемь лет жили в надежде, что Путин умрет и мы заживем. На это хорошо надеяться, но плохо строить стратегию Украины. Путин не вечен, но Россия не распадется сама по себе", - подчеркнула Рудык.
Также нардеп добавила, что наша борьба продлится дольше, чем мы надеялись, но должна быть до конца.
"Разрушить Россию можем только мы. Наша задача не только победить в войне, но и сделать так, чтобы Россия никогда не поднялась на ноги. У нас должна быть борьба раз и навсегда, до самого конца. Если мы остановимся, то Путин и Россия не остановятся. Они дальше будут пытаться нас уничтожить", - подчеркнула Рудык.
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