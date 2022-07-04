Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"У нас есть шанс сделать так, чтобы наши дети не воевали войну, которую воюем мы. Надеяться, что на место Путина придет другой, у кого не будет имперских амбиций, кто не будет пытаться системно завоевать нас и восстановить российскую империю, не приходится. Многие украинские политики, деятели и граждане восемь лет жили в надежде, что Путин умрет и мы заживем. На это хорошо надеяться, но плохо строить стратегию Украины. Путин не вечен, но Россия не распадется сама по себе", - подчеркнула Рудык.

Также нардеп добавила, что наша борьба продлится дольше, чем мы надеялись, но должна быть до конца.

"Разрушить Россию можем только мы. Наша задача не только победить в войне, но и сделать так, чтобы Россия никогда не поднялась на ноги. У нас должна быть борьба раз и навсегда, до самого конца. Если мы остановимся, то Путин и Россия не остановятся. Они дальше будут пытаться нас уничтожить", - подчеркнула Рудык.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb