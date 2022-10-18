Путин с помощью беларуского военного имущества хочет решить проблемы с мобилизованными, - военный эксперт Кузан
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что российская военная инфраструктура оказалась неготова работать с большим количеством мобилизованных людей
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне могут оперативно перебрасывать силы в Беларусь, но вопрос – где их взять? Снимать с других участков фронта и перебрасывать на северное направление, в Беларусь – это ослабит другие направления. У российского руководства есть надежда на использование военной инфраструктуры Беларуси, чтобы размещать мобилизованных, проводить обучение и боевое согласование", - заметил Кузан.
По словам военного эксперта, в России нарастает напряженность.
"Уже младший офицерский состав жалуется на то, что Россия оказалась неподготовлена, что базы не готовы и недовольство будет нарастать. Путин с помощью Лукашенко, с помощью аренды беларуского военного имущества хочет решить проблемы с мобилизованными. Можно наполнить Беларусь тысячами этих мобиков, но их нужно вышколить и на это нужно время. Пока какой-то ударной группировки с территории Беларуси не наблюдаем, но существует угроза авиационных и ракетных ударов", - отметил Кузан.
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