Путин руководит Россией посредством страха, - социолог Яковенко
Социолог, журналист, признанный в России иноагентом, экс-депутат российской думы Игорь Яковенко считает, что Путин пытается восстановить свою власть и диктатуру в России
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Путин на время укрепил свою власть. Показательная казнь Пригожина говорит, что теперь он будет руководить с помощью страха. Если до июня этого года власти Путина перестали быть персоналистскими, то есть он многое не контролировал, то сейчас он пытается восстановить свою власть и диктатуру". И в значительной степени у него это получается, но временно и очень неустойчиво.Почему показательно казнили Пригожина?Потому что нужна была показательная казнь. Для того, чтобы мало кому могло прийти в голову каким-то образом выступать против Путина.А при условиях явного поражения в войне такие настроения будут появляться", – отметил Яковенко.
По словам социолога, с началом войны хуже стали жить почти все олигархи, руководители путинских ведомств.
"Модель, когда российская верхушка могла воровать в России, а тратить за границей, уже прекратилась. Абсолютно все они находятся под санкциями. Они лишились своих активов за границей. Большинство упустили возможность обучать своих детей за границей, покупать там виллы. И они это понимают. Истерика, которую Соловьев закатывает круглосуточно, свидетельствует о страхе. Он прекрасно понимает, что может разделить судьбу Юлиуса Штрайхера - самого отвратительного фашиста времен Третьего рейха. Только с разницей, что по результату трибунала его не повесят, а присудят пожизненное заключение", - добавил Яковенко.
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