Путин руководит Россией посредством страха, - социолог Яковенко

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Путин на время укрепил свою власть. Показательная казнь Пригожина говорит, что теперь он будет руководить с помощью страха. Если до июня этого года власти Путина перестали быть персоналистскими, то есть он многое не контролировал, то сейчас он пытается восстановить свою власть и диктатуру". И в значительной степени у него это получается, но временно и очень неустойчиво.Почему показательно казнили Пригожина?Потому что нужна была показательная казнь. Для того, чтобы мало кому могло прийти в голову каким-то образом выступать против Путина.А при условиях явного поражения в войне такие настроения будут появляться", – отметил Яковенко.

По словам социолога, с началом войны хуже стали жить почти все олигархи, руководители путинских ведомств.

"Модель, когда российская верхушка могла воровать в России, а тратить за границей, уже прекратилась. Абсолютно все они находятся под санкциями. Они лишились своих активов за границей. Большинство упустили возможность обучать своих детей за границей, покупать там виллы. И они это понимают. Истерика, которую Соловьев закатывает круглосуточно, свидетельствует о страхе. Он прекрасно понимает, что может разделить судьбу Юлиуса Штрайхера - самого отвратительного фашиста времен Третьего рейха. Только с разницей, что по результату трибунала его не повесят, а присудят пожизненное заключение", - добавил Яковенко.

Россия отказалась расследовать по международным правилам авиакатастрофу самолета Евгения Пригожина: об этом страна сообщила бразильский орган по расследованию авиационных происшествий

В Институте изучения войны предполагают , что Кремль пытался замолчать похороны Евгения Пригожина потому, что президент РФ Владимир Путин до сих пор озабочен привлекательностью главаря ЧВК Вагнера в России.







