Путин: Россия приостанавливает участие в Договоре о статическом вооружении

Об этом сказал президент страны-спонсора терроризма Владимир Путин в Федеральное собрание.

"Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях", - заявил российский диктатор.

Кроме того, Путин подчеркнул, что речь идет об остановке участия в Договоре, а не о выходе из него.

"Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный потенциальный удар Альянса.

Они сейчас своим заявлением сделали по существу заявку на участие в этом процессе. Давайте, мы не против. Не нужно только пытаться снова всем врать, делать из себя поборника мира и разрядки", – добавил Путин.

Справочно. Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) – это соглашение об ограничении ядерных вооружений между США и Россией. Настоящий договор предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов, баллистических ракет подлодок, тяжелых бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет.