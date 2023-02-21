Путин: Россия приостанавливает участие в Договоре о статическом вооружении
21 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях
Об этом сказал президент страны-спонсора терроризма Владимир Путин в Федеральное собрание.
"Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях", - заявил российский диктатор.
Кроме того, Путин подчеркнул, что речь идет об остановке участия в Договоре, а не о выходе из него.
"Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный потенциальный удар Альянса.
Они сейчас своим заявлением сделали по существу заявку на участие в этом процессе. Давайте, мы не против. Не нужно только пытаться снова всем врать, делать из себя поборника мира и разрядки", – добавил Путин.
Справочно. Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) – это соглашение об ограничении ядерных вооружений между США и Россией. Настоящий договор предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов, баллистических ракет подлодок, тяжелых бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет.
- 3 февраля НАТО призвали Россию к выполнению обязательств Договора о стратегических наступательных вооружениях для международной стабильности.
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