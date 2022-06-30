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Путин: Россия открыта к диалогу о нераспространении ядерного оружия

30 июня, 2022 четверг
17:33
Мир

Президент России Путин 30 июня заявил, что Москва открыта к диалогу о стратегической стабильности и нераспространении ядерного оружия, однако в кремле сообщили, что в настоящее время с Вашингтоном такие переговоры не ведутся

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, и Москва, и Вашингтон подчеркивают важность поддерживать коммуникацию по вопросам ядерного оружия. Как известно, эти страны являются крупнейшими ядерными государствами мира, поскольку имеют в общей сложности около 11 тыс. ядерных боеголовок.

"Россия открыта к диалогу по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения и улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями", - сказал Путин, выступая на юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Позже в тот же день представитель Кремля Песков сообщил, что между Путиным и президентом США Джо Байденом не было прямого контакта после того, как Россия развязала против Украины полномасштабную войну.
В ответ на вопрос, есть ли какие-либо планы по переговорам по стратегической стабильности между двумя странами, Песков сказал: "К сожалению, пока нет реальных планов по этому поводу".

Путин также заявил, что любые усилия по расширению контроля над вооружениями потребуют "кропотливой совместной работы", и могут быть направлены на то, чтобы "не допустить повторения того, что сегодня происходит на Донбассе".

Кроме того, российский президент в очередной раз заявил, что РФ вторглась в Украину, "чтобы оградить этнических россиян и русскоязычных жителей восточного Донбасса от преследований со стороны Киева". В своей речи он также обвинил Украину в "преступлениях против человечества".

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Владимир Путин
война с Россией
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