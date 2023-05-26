Путин рискует, размещая ядерное оружие в Беларуси, - руководитель оппозиционной инициативы ByPol
Руководитель белорусской оппозиционной инициативы ByPol Александр Азаров считает, что Лукашенко непредсказуем и может использовать ядерное оружие даже против России
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода
"Президент России Владимир Путин рискует, размещая ядерное оружие в Беларуси, потому что фактический правитель этой страны Александр Лукашенко может завладеть им", - отметил Азаров.
Руководитель белорусской оппозиционной инициативы ByPol также добавил, что Лукашенко непредсказуемый человек и может использовать ядерное оружие даже против России.
"Лукашенко может использовать его в переговорах с той же Россией. И поэтому россияне неоднократно заявляли, что, если ядерное оружие будет поставлено, то только под контролем России. Украинское контрнаступление, дай Бог, будет успешным. И когда Лукашенко увидит, что Кремлю уже не до него, то сможет завладеть этим оружием. Это большой риск для России. Я думаю, что россияне это понимают и просчитывают", - подчеркнул Азаров.
- 25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия. А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
- Уже 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. А Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в страну.
- Аналитики Института изучения войны считают , что соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси направлено на закрепление фактического военного контроля РФ над Беларусью, вероятное развертывание ядерного оружия на белорусской территории вряд ли будет означать любую эскалацию со стороны РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное