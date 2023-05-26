Путин рискует, размещая ядерное оружие в Беларуси, - руководитель оппозиционной инициативы ByPol

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода

"Президент России Владимир Путин рискует, размещая ядерное оружие в Беларуси, потому что фактический правитель этой страны Александр Лукашенко может завладеть им", - отметил Азаров.

Руководитель белорусской оппозиционной инициативы ByPol также добавил, что Лукашенко непредсказуемый человек и может использовать ядерное оружие даже против России.

"Лукашенко может использовать его в переговорах с той же Россией. И поэтому россияне неоднократно заявляли, что, если ядерное оружие будет поставлено, то только под контролем России. Украинское контрнаступление, дай Бог, будет успешным. И когда Лукашенко увидит, что Кремлю уже не до него, то сможет завладеть этим оружием. Это большой риск для России. Я думаю, что россияне это понимают и просчитывают", - подчеркнул Азаров.