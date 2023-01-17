Путин решил увеличить армию до 1,5 млн и укрепить границу с Финляндией
Президент РФ Владимир Путин поручил за следующие три года увеличить российскую армию до 1,5 млн военнослужащих
Об этом сообщают российские СМИ.
"Президентом Российской Федерации принято решение об увеличении численности Вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих. Гарантировано обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Шойгу заявил, что увеличение численности войск и "масштабные изменения" состава ВС России будут проводиться в течение 2023-2026 годов.
Вместе с увеличением численности армии планируется сформировать новый армейский корпус и два военных округа на границе с Финляндией.
- Ранее уже сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 млн человек.
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