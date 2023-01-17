Об этом сообщают российские СМИ.

"Президентом Российской Федерации принято решение об увеличении численности Вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих. Гарантировано обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Шойгу заявил, что увеличение численности войск и "масштабные изменения" состава ВС России будут проводиться в течение 2023-2026 годов.

Вместе с увеличением численности армии планируется сформировать новый армейский корпус и два военных округа на границе с Финляндией.

Ранее уже сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 млн человек.

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