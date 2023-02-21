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Аналитика

Путин решил снова поиграть с темой ядерного оружия. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
21 февраля, 2023 вторник
21:48
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

В своем выступлении перед федеральным собранием Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений, который еще называют СНВ – 3 или New Start (Новый старт). Это был единственный еще живой договор, действовавший между США и Россией в области контроля над вооружениями

Заявление Путина – разрушение архитектуры контроля над ядерным оружием

В своем выступлении перед федеральным собранием президент страны-агрессора заявил о приостановлении участия России в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений, который еще называют СНВ – 3 или New Start (Новый старт). Настоящий договор предусматривал, что каждая из сторон (США и Россия) ограничит количество своих ядерных боеприпасов до 1550 единиц, а также, как эти боеприпасы должны размещаться на тех или иных носителях: на баллистических ракетах, подлодках, стратегических бомбардировщиках. Это был единственный еще живой договор, действовавший между США и Россией в области контроля над вооружениями.

Что означает приостановка? Это необъяснимая категория, потому что она самим договором не предусмотрена. Хотя тот же Путин сказал, что условием возвращения России в этот договор будет участие Великобритании и Франции в договоре с точки зрения контроля над ядерными вооружениями, потому что эти страны обладают ядерными боеприпасами. Таким образом, страны НАТО якобы хотят нанести стратегическое поражение России в Украине, поэтому нужно считать вооружение всех стран в ядерном компоненте. То есть попытка навязать свои новые правила ядерной игры для НАТО и стран Альянса.

Генсек НАТО Столтенберг на этот счет заявил, что решением о выходе из договора о СНВ архитектура контроля над вооружением разрушена. Что касается последствий, то речь идет о повышении рисков непредсказуемости и повышении взаимных подозрений.

Во-первых, прекращаются взаимные инспекции. Договор предусматривал, что представители США и России могли посещать объекты на территории других стран и следить за происходящим с ядерными запасами, как та или иная страна осуществляет их модернизацию, как она осуществляет ремонт, контроль и т.д. А сейчас эта возможность прекращается. Хотя Россия раньше прекратила режим инспекций и в прошлом году пыталась обменять режим инспекции ядерных арсеналов на ослабление санкций в отношении России по отдельным направлениям. На это США, конечно, не согласились.

Во – вторых, с прекращением договора возникает ситуация и с прекращением режима предупреждений. То есть, когда начинают движение подлодки или баллистические ракеты, то открывается шахтно-пусковая или мобильно-пусковая установка с ядерной ракетой, и такие мероприятия ранее были предупредительными. США предупреждали об этом российскую сторону и российская сторона в свою очередь о любых таких действиях по ядерному оружию заранее предупреждала США. Это снимало определенное напряжение в отношениях с ядерным оружием той или иной страны. Сейчас этот режим прекращается и повышает непредсказуемость происходящего с ядерным оружием и в первую очередь в РФ. Потому что Россия несет главную угрозу действиям как обычным вооружением, так и время от времени начинает размахивать своим ядерным потенциалом, когда говорит о том, что она может его использовать.

На это уже был ответ в США госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что шаг Путина глубоко досаден и безответственен. Также он сказал о том, что США будут внимательно следить за тем, что действительно делает Россия. "Мы позаботимся о том, что в любом случае мы занимали соответствующую позицию по безопасности нашей страны и безопасности наших союзников", - сказал Блинкен.

Итак, итог: Путин решил снова поиграть с темой ядерного оружия, но еще раз заявил о себе как непредсказуемый диктатор и не более того. Однако мир, конечно, стал более опасным после заявления Путина о прекращении договора и о стратегическом наступательном вооружении.

Разработки оружия украинского ОПК

Обычно мы мало вспоминаем подробно о наших разработках и о нашем оборонно-промышленном комплексе, хотя развитие нашего ОПК, даже в сложных условиях войны, является очень важным вопросом. Поэтому, с учетом всех ограничений военного времени, мы будем рассказывать в рубрике "Об оружии" о лучших образцах, которые используются нашими бойцами на базе ОПК и предприятий Украины.

Начнем с продукции государственного предприятия КБ "Луч", которое возглавляет генеральный конструктор и генеральный директор, Герой Украины Олег Петрович Коростылев. Это КБ в кооперации с нашими предприятиями разработало ряд образцов, которые являются знаковыми. Это и противокорабельный береговой комплекс "Нептун" с крылатой ракетой, которым был  уничтожен ракетный крейсер "Москва " и другие вражеские корабли. Это высокоточные, дальнобойные ракеты "Ольха" к нашим системам РСЗО. Также топовые продукты КБ "Луч" - это противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П " и "Корсар". "Стугна-П" является топовым продуктом, который сегодня используется на поле боя нашими военными.

Татьяна Чорновол, старший лейтенант ВСУ, командир противотанкового взвода, рассказала о работе на ПТРК (противтанковый ракетный комплекс, – ред.) "Стугна-П" , отметив, что этот ПТРК нельзя сравнивать, потому что он самый лучший. Дело не в каких-то классных характеристиках этого ПТРК, но у "Стугны" сделана одна четкая деталь, которая ее делает лучшей. Сделали эту деталь украинцы, которые при разработке оружия всегда думали о личном составе. И у "Стугны", чтобы защитить военного, сделали управление на пульте. Из-за того, что этот ПТРК управляется через пульт, а пульт на проводе в 50 м, человеку не нужно находиться возле "Стугны", что не только защищает военного, но и ПТРК не видно. Мы работаем на больших расстояниях, дальность действия "Стуны" 5000 м. Как известно, боевая техника выявляется по наличию рядом особого состава, а людей видно всегда, тепловизор видит человека на 10 км. Поэтому позицию "Стугны" никто не увидит, мы можем неделями не появляться у своего ПТРК. У нас есть секреты, как мы перезаряжаем батареи. Поэтому "Стугна" может стоять неделями пока выстрелит, благодаря этому этот ПТРК себя и зарекомендовал.

Что касается технических характеристик, то "Стугна-П" имеет дальность до 5 км, дистанционное управление, может применяться и днем, и ночью, также с мощным бронепробиванием где-то 1200 мм по динамической защите, то есть может прожигать самые современные вражеские танки.

С этими "Стугнами" связана одна интересная история. В декабре 2021 года КБ "Луч" вообще не имело заказов на 2022 год по этим ПТРК и ракетам. КБ работало на экспорт и выполняло зарубежные заказы. И именно эти экспортные образцы, когда началась активная фаза агрессии 24 февраля, были изъяты из КБ "Луч" и отданы военным подразделениям. Именно этими экспортными образцами отражались атаки на Бучу, Ирпень и Киев. То есть надо своевременно заботиться о собственном вооружении и будет меньше рисков, возникающих на поле боя.

Мы понимаем, что не только наши ПТРК используются украинскими подразделениями, но значительное количество зарубежных современных ПТРК были переданы Украине.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что Украине целесообразнее совершенствовать свои образцы, опираясь либо на свои производственные мощности, либо кооперируясь с партнерами в других странах. Можем вспомнить, что до полномасштабного вторжения был наработан полноценный вектор сотрудничества между КБ "Луч" и польскими коллегами. Сейчас весь цивилизованный мир говорит, что нужно развивать собственные оборонительные мощности, а мы позади этого паровоза. Еще один момент: те комплексы, которые мы считаем, что они сыграли свою роль, потому что они высокотехнологичны, это стереотип, который мы еще не успели развеять после первого года войны. Все западные ПТРК, которые мы считаем высокотехнологичными, были массовыми. Соответственно, нам тоже нужно двигаться в направлении того, что у нас есть хорошие ПТРК, и их нужно не только в идеологическом плане масштабировать производство, но и искать практические пути, как это производство масштабировать либо на нашей территории, либо на территории стран-партнеров.

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