Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"То, что Путин не удосужился заинтересовать современную Украину и современный мир в том, чтобы сотрудничать с РФ уже означает, что путинская внутренняя и внешняя политика была проиграна. Финализировать этот проигрыш Путин решил этой кровавой военной кампанией", - подчеркнул Тетерук.

Офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" также добавил, что Путин не победит не только Украину, но и коллективный Запад, страны ЕС, Великобританию, США, решившие помогать Украине и выйти победителем в этом противостоянии.

"Россия погрузится в хаос, который настанет после того, как недобитые российские оккупационные войска, наполненные зэками, вернутся на территорию РФ и начнутся серьезные негативные процессы, которые и дальше будут разрушать РФ. Нам нужно стоять каждый день и верить в нашу победу. Украина обязательно победит!" – заметил Тетерук.

Новая встреча партнеров Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланирована на 14 февраля в штаб-квартире НАТО

20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн", состоялась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".

22 января глава государственной думы РФ Вячеслав Володин напугал страны НАТО "глобальной катастрофой" из-за поставок Украине наступательного вооружения.

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