Путин решил финализировать свой проигрыш кровавой военной кампанией, - офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" Тетерук
Офицер добровольческого формирования "Свободная Украина", народный депутат Украины VIII созыва Андрей Тетерук считает, что Путин не смог заинтересовать современную Украину и современный мир сотрудничеством с РФ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"То, что Путин не удосужился заинтересовать современную Украину и современный мир в том, чтобы сотрудничать с РФ уже означает, что путинская внутренняя и внешняя политика была проиграна. Финализировать этот проигрыш Путин решил этой кровавой военной кампанией", - подчеркнул Тетерук.
Офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" также добавил, что Путин не победит не только Украину, но и коллективный Запад, страны ЕС, Великобританию, США, решившие помогать Украине и выйти победителем в этом противостоянии.
"Россия погрузится в хаос, который настанет после того, как недобитые российские оккупационные войска, наполненные зэками, вернутся на территорию РФ и начнутся серьезные негативные процессы, которые и дальше будут разрушать РФ. Нам нужно стоять каждый день и верить в нашу победу. Украина обязательно победит!" – заметил Тетерук.
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