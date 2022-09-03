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Главная Мир Путин решил, что он получит контроль над Украиной или разрушит ее, - военный эксперт Шерр
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Путин решил, что он получит контроль над Украиной или разрушит ее, - военный эксперт Шерр

3 сентября, 2022 суббота
13:36
Мир Владимир Путин

Российская власть готова к затяжной войне против Украины, Запад должен смириться с неизбежностью длительного конфликта

Об этом сказал британский аналитик и военный эксперт Джеймс Шерр в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

Он сказал, что в западном понимании Украина побеждает.

"В понимании Путина все еще не так однозначно. Украина понесла очень значительные территориальные потери, в частности вдоль побережья Черного моря, а также претерпела разрушительный экономический ущерб из-за последствий установления оккупационного режима. Миллионы людей депортированы, в том числе более четверти миллиона детей. Экономические последствия колоссальны, а западная помощь с трудом покроет минимальные экономические потребности в долгосрочной перспективе", - отметил Шерр.

По его мнению, в Москве далеко не убеждены, что Украина находится на траектории победы в этой войне.

"С тех пор, как началась война в 2014 году, Путин твердо решил, что он либо получит контроль над Украиной, либо разрушит ее до основания, и с тех пор ничего так и не изменилось. Эта война началась из-за того, что Минские соглашения не оправдали своей миссии и не повлекли дестабилизацию в Украине, на которую рассчитывали в России. Французы и немцы, от которых ожидали помощи, не помогли, а Зеленский, которого считали слабым и потенциальной марионеткой, вместо этого поразил всех. И поразил еще в декабре 2019 года во время встречи в "Нормандском формате", где его выступление даже заставило Путина заметно нервничать, а за камерой вызвало истерику Суркова. Еще до января 2021 года Лавров выдвинул Западу четкий ультиматум: либо вы обуздаете Украину, либо это сделаем мы. И тогда и начался обратный отсчет к полномасштабной войне", - добавил эксперт.

Шерр подчеркнул, что за несколько месяцев до войны все указывало на то, что насильственный конфликт неизбежен.

"Нынешнее руководство в Москве полно решимости и готово к затяжной войне, как бы долго она ни продолжалась, какой бы ни была цена для России, даже если от экономики России останутся одни руины. Даже если теперь вооруженные силы РФ платят огромную цену, они "играют", пока не выиграют. Как сказал Сталин, "победителей не судят", и безразлично, какой будет цена. Путин, в частности, считает, что если выиграть геополитическую борьбу, то и экономические показатели сами по себе подтянутся. Поэтому он готов заплатить любую экономическую цену, пока он у власти, чтобы поработить Украину", - отметил он.

Эксперт считает, что россияне сосредоточены на том, чтобы вынудить Запад убедить Украину пойти на опасные уступки и безосновательные компромиссы.

"Кремль понимает необходимость ведения долговременной войны. И я думаю, что это будет продолжаться до тех пор, пока у них хватит сил. И вполне возможно, что совместно мы заставим их выдохнуться. Это чрезвычайно реалистичная цель для всех нас, то есть Запад должен смириться с неизбежностью длительной войны", и некоторым странам это уже удается, а другим – еще нет", - подытожил Шерр.

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Украина
война с Россией
Военные новости
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