Путин - развращенный властью маньяк, заставляющий других принимать силовую позицию России, - украинский военный Тетерук
Боец добровольческого формирования "Свободная Украина" Андрей Тетерук убежден, что президент России Владимир Путин является развращенным властью маньяком, заставляющим других принимать силовую позицию страны-агрессорки
Нардеп VIII созыва поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Политики мирового уровня не могут осознать, что Путин - не такой уровень, как они проводят переговоры с равными себе. Путин - деградированный, развращенный за 22 года властью маньяк. Путин ни с кем, ни о чем не хочет договариваться, он хочет отдавать приказы, указания, которые должны немедленно выполняться или путем спецопераций заставлять других принимать силовую позицию России", - отметил Тетерук.
Украинский воин добавил, что со страной-агрессорой не может быть никаких договоренностей.
"Позиция и методы деятельности Путина и России в целом – это не основа для переговоров. Поэтому с Российской Федерацией нужно проводить только контроверсионные мероприятия, чтобы принуждать РФ выполнять взятые на себя обязательства. А это точно не мирные договоренности. Это безумие – доверять России и заявлениям Путина. Россию можно только победить, но не договариваться", - заметил Андрей Тетерук.
- 25 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес предостерег страны, пытающиеся остаться нейтральными в отношении российской агрессии против Украины.
- 27 июля стало известно, что министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Владимир Путин держит мировое сообщество в заложниках из-за цен на природный газ.
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