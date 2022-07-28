Нардеп VIII созыва поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Политики мирового уровня не могут осознать, что Путин - не такой уровень, как они проводят переговоры с равными себе. Путин - деградированный, развращенный за 22 года властью маньяк. Путин ни с кем, ни о чем не хочет договариваться, он хочет отдавать приказы, указания, которые должны немедленно выполняться или путем спецопераций заставлять других принимать силовую позицию России", - отметил Тетерук.

Украинский воин добавил, что со страной-агрессорой не может быть никаких договоренностей.

"Позиция и методы деятельности Путина и России в целом – это не основа для переговоров. Поэтому с Российской Федерацией нужно проводить только контроверсионные мероприятия, чтобы принуждать РФ выполнять взятые на себя обязательства. А это точно не мирные договоренности. Это безумие – доверять России и заявлениям Путина. Россию можно только победить, но не договариваться", - заметил Андрей Тетерук.

25 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес предостерег страны, пытающиеся остаться нейтральными в отношении российской агрессии против Украины.

27 июля стало известно, что министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Владимир Путин держит мировое сообщество в заложниках из-за цен на природный газ.

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