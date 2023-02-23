Это и не только писали мировые СМИ об Украине 23 февраля

The New York Times:

Болгарские заводы и секретные оперативные группы: о том, как Запад охотится за советским оружием для ВСУ, пишет американское издание. Украина уже давно полагается на русское оружие для своих вооруженных сил. Западные страны сейчас пытаются получить боеприпасы советских времен для этого оружия с помощью производителей даже в сельских уголках Восточной Европы.

Рассказывается история львовской компании Kormotech, которая выжила и процветала в течение года войны. Издание говорит, что для компании и ее 1300 сотрудников вторжение России нарушило все. Но после ловкого принятия решений и успеха продажи растут, обеспечивая Украине столь необходимые налоговые поступления.

Также предлагается статья о том, как латвийские кровельные компании и южнокорейские торговые специалисты, производители топливных элементов из Дании и производители древесины из Австрии, титаны частного капитала из Нью-Йорка и операторы бетонных заводов из Германии – всего тысячи компаний по всему миру готовы к многомиллиардной золотой лихорадке: восстановлению Украины после окончания войны.

В преддверии встречи министров финансов G20 министр финансов США Джанет Йеллен предложила мрачную оценку экономики России и предупредила Китай о последствиях помощи Москве в обходе санкций США, сообщает медиа. Высокопоставленная особа заявила, что Соединенные Штаты удвоят свои усилия, чтобы привлечь глобальную поддержку для помощи Украине, и предупредила, что Китай столкнется с последствиями, если поможет России избежать американских санкций.

Украина готовится к потенциальному всплеску российских атак, приуроченных к годовщине войны в пятницу. В некоторых регионах страны вводятся дополнительные меры безопасности, школам рекомендовано проводить занятия дистанционно, а людей призывают избегать больших скоплений, отмечает издание.

Reuters:

Украина защищает линию фронта, а Путин говорит о ядерном арсенале накануне годовщины полномасштабной войны. Медиа пишет, что Украина заявила, что ее силы отразили российские атаки вдоль линии фронта в четверг накануне годовщины войны, когда президент Владимир Путин, оставшись с пустыми руками после кровавого зимнего наступления, говорил о том, что у России есть ядерный арсенал.

Российский глава также заявил, что Россия будет уделять повышенное внимание усилению своих ядерных сил путем развертывания новой межконтинентальной баллистической ракеты, развертывания гиперзвуковых ракет и добавления новых атомных подлодок, в том числе разместит ядерные ракеты "Сармат" на боевом дежурстве.

Президент Владимир Зеленский сказал, что еще не видел китайского плана прекращения войны России против Украины, но он приветствовал бы переговоры с Пекином, назвав такую ​​встречу "желательной". Кроме того, предлагается анализ того, что Россия и Китай сказали о мире в Украине. Первый дипломат Китая Ван И провел переговоры с президентом Путиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками в Москве на этой неделе на фоне предположений, что обе стороны обсудят план Китая по установлению мира в Украине после почти года войны.

А министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Запад в использовании Украины, чтобы попытаться раздробить Россию, самую большую по территории страну мира, но, по его словам, любая такая попытка провалится.

В аналитической статье говорится, что нынешняя российская экономика держится, но путь к ее процветанию может быть долгим. В прошлом году экономика РФ оказалась неожиданно устойчивой перед лицом жестких западных санкций, но возврат к довоенному благосостоянию может оказаться очень долгим, поскольку расходы государства направляются на военные нужды.

Верховная Рада ввела широкие 50-летние санкции против российского финансового сектора – финансовых учреждений, включая центральный банк, все коммерческие банки, инвестиционные фонды, страховщиков и другие предприятия.

Также сообщается, что к годовщине российского вторжения Украина представила новую памятную банкноту. На одной из сторон изображены три солдата, поднимающие флаг Украины.

Издание рассказывает, как в Украине расследуют военные преступления. С момента полномасштабного вторжения России на украинской территории зарегистрировано более 70 тысяч преступлений, совершенных российскими военными, но, как отмечают журналисты, привлечь их к суду – непростая задача.

Предлагается также рассказ о Херсоне и его жителях, часть которых, даже несмотря на тщетные надежды, отказывается покидать родной город, отмечает Reuters. Подробнее читайте здесь.

Основатель российской группы наемников ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сказал, что крайне необходимые боеприпасы для его войск были отправлены после публичного скандала, в котором он обвинил военное руководство в измене. Также издание пишет что Россия усиливает боевые действия в Украине через год после своего вторжения, пытаясь намеренно истощить украинские силы.

Молдова отвергла обвинения министерства обороны России в том, что Украина планировала вторгнуться в сепаратистский молдавский регион Приднестровья после проведения операции под фальшивым флагом и призвала к спокойствию.

Западноевропейские страны должны быстрее и щедрее поставлять Украине оружие, заявили премьер-министры Польши и Дании после встречи в Копенгагене. А министр финансов Германии Кристиан Линднер после встречи Большой семерки (G7) в индийском городе Бенгалуру сказал, что Германия уже решительно поддерживает Украину, и теперь другие страны должны сделать свою часть.

The Washington Post:

На этой неделе Генеральная Ассамблея ООН должна проголосовать за резолюцию, призывающую Россию покинуть Украину, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает членов во время специальной сессии проголосовать и сохранить суверенитет своей страны накануне первой годовщины российского вторжения в пятницу. Проект резолюции, не имеющей обязательной силы, призывает к немедленному прекращению огня и подчеркивает необходимость ответственности за военные преступления. В то же время посол России в ООН раскритиковал мирную резолюцию.

Украинские власти установили защитное стекло вокруг изображений, созданных всемирно известным уличным художником Бенкси на Киевщине, пытаясь защитить появившиеся в конце прошлого года арты от вандализма и погодных условий.

Издание пишет, как бойцы ВСУ учатся на военной базе на северо-западе Германии. Украинские танкисты целятся во вражеские цели, которые появляются на их мониторах, быстро уничтожая их. Эти бои – только симуляции, но в скором времени украинцы будут тренироваться на настоящих танках Leopard 2. А в конце марта они вернутся на передовую, столкнутся с российскими войсками и будут учиться на новой технике. Но, несмотря на это, Западу все еще не хватает обещаний, отмечают журналисты.

Предлагается история украинской семьи, Андрея Мищенко и Ольги Тарановой. Он воюет, а она вместе с дочерью уехала из Украины в начале полномасштабного вторжения. Как жили весь год и что происходит сейчас, в материале.

Рассказывается история попавших в плен русских бойцов Вагнера о том, каким был их путь от заключения до войны. Поскольку яростная война Путина против Украины уничтожила его регулярную армию – по данным британской военной разведки, до 200 000 убитых и раненых – он ищет новых бойцов в тюрьмах и колониях. Из-за обещанных помилований в обмен на бои осужденные составляют примерно 80% от 50-тысячного войска Вагнера, возглавлявшего ожесточенный многомесячный штурм Бахмута. Приблизительно половина новобранцев группы была убита или ранена. Меньше было захвачено.

В аналитической статье издания приводится мнение, что глобальное разногласие относительно войны в Украине углубляется. Россия использует разочарование в США, чтобы завоевать симпатии на глобальном Юге. Через год после вторжения России в Украину возобновленный западный альянс сплотился против России, сформировав то, что президент Байден назвал "глобальной коалицией". Но если поближе посмотреть за пределы Запада, то можно предположить, что мир далек от единства в вопросах, поднятых войной в Украине.

The Guardian:

Британские журналисты подготовили огромный материал о войне и жизни в Мариуполе. Вспоминается все изначально полномасштабное вторжение и что стало с городом сейчас. Один из героев статьи, могильщик Александр говорит: "Вы видите это своими глазами, но не знаете, что думать или как это воспринимать". Эти слова глубоко описывают происходящее в Мариуполе.

Российские войска ужесточают атаки на востоке Украины через год войны, сообщает издание. А президент Владимир Зеленский говорит, что Украина победит, поскольку Генштаб сообщает о 90 штурмах за 24 часа на востоке и северо-востоке.

Также говорится, что "энергетическая борьба" между Европой и Россией не закончилась. Глобальный надзорный орган - Международное энергетическое агентство - утверждает, что попытки заменить российский газ успешны, но предостерегает от чрезмерной самоуверенности.

Во время встречи в Брюсселе высокопоставленные дипломаты ЕС снова не смогли завершить десятый раунд блока санкций против России, который запретил бы продажу более важных для военной сферы технологий. Послы должны возобновить переговоры в пятницу, первую годовщину вторжения России в Украину.

"Я думаю, он не собирается останавливаться", сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес о войне Путина против Украины. По его словам, конфликт в Украине может занять еще год.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс видел "некоторые признаки" того, что Китай, возможно, планирует поддержать Россию в ее войне в Украине, и настойчиво призвал Пекин воздерживаться от того, что было бы нарушением международного права.

Также отмечается, что российский генерал, вероятно, находится под сильным давлением, чтобы взять Угледар. Согласно последним данным оборонной разведки, город на юге Донецкой области снова подвергся мощному обстрелу.

Министерство обороны России обвинило Украину в планах вторжения в сепаратистский регион Молдовы Приднестровье после операции под фальшивым флагом.

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что санкции, введенные странами G7 против России после ее вторжения в Украину, должны применяться всеми странами G20.

Австралия направит в Украину беспилотники и расширит санкции против российского правительства, военных и СМИ в рамках обязательства поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

Сообщается, что украинские суды выдвинули обвинения против почти 300 человек в военных преступлениях после полномасштабного вторжения России год назад.

CNN:

Издание анализирует три способа, которыми Китай помогает поддержать российскую экономику. Через год после российского вторжения в Украину Москва пострадала от беспрецедентных санкций Запада и была исключена из большей части мировой экономики. Но Китай, объявивший о "безграничности" своей дружбы со своим северным соседом, бросил Кремлю экономический спасательный круг, смягчив влияние его изгнания из глобальной финансовой системы.

Рассказывается история украинских супругов, которые поженились в день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Через год в Украине продолжается война. Российские ракеты все еще падают с неба и люди гибнут. Ярина и Святослав говорят, праздновать особенно нечего. "Прошел год, и все воспоминания начали возвращаться".

На передовой в Украине ситуация на восточном направлении города Бахмут остается "самой сложной", поскольку российские войска все еще пытаются окружить город. Большая часть русских артиллерийских подразделений сосредоточена в районе Бахмута.

Керченский мост, соединяющий оккупированный Россией Крым с материковой частью России, был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам более чем на месяц раньше запланированного срока, сообщает издание со ссылкой на российские СМИ.

Активисты нарисовали гигантский украинский флаг на дороге у российского посольства в Лондоне, чтобы отметить годовщину российского вторжения в Украину. Протестная группа Led By Donkeys показала изображение, на котором изображено движение транспорта по дороге, окрашенной в синий и желтый цвета.

Также сообщается, что губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Валуйском муниципалитете недалеко от границы с Украиной разбился самолет Минобороны России. После того как российский военный самолет разбился в Белгородской области, погиб пилот.

Politico:

Западные союзники хотят защитить Украину от следующей российской войны, но за год этой войны до сих пор нет согласия по поводу того, как это сделать, когда это обсуждать или что это вообще означает, говорят европейские журналисты. Путанные сообщения союзников стали очевидными после того, как британский премьер-министр Риши Сунак в минувшие выходные удивил некоторых своих коллег смелым, но расплывчатым предложением относительно новой "хартии" для обеспечения долгосрочной безопасности Украины.

Издание рассказывает историю "дедушки" из Бучи, встретившего захватчиков из гранатомета. В определяющем бою в начале войны Валентин Дидковский взорвал цистерну с горючим, а потом вызвал артиллерию, чтобы добить русский конвой.

Также предлагается анализ того, как Европа изменилась за год войны России в Украине. Больше здесь.

Испания и Финляндия отправят в Украину боевые танки Leopard 2, сообщили правительства стран в четверг. "Вы не одиноки в этой войне", – сказал премьер-министр Испании Педро Санчес президенту Владимиру Зеленскому.

"Мы все украинцы", пишет издание. Желто-голубой флаг Украины стал мощным символом для миллионов людей во всем западном мире, желающих выразить свою солидарность с жертвами агрессии президента России Владимира Путина. Украинское знамя быстро стало визитной карточкой единства Европы перед лицом наибольшей угрозы, которая наблюдалась на континенте с 20 века.

В еще одной аналитической статье "Ливия с ядерным оружием: готов ли Запад к проигрышу Путина?" анализируется, что произойдет после завершения войны в Украине. Закройте глаза и вообразите мир без России. Если вы находитесь в Прибалтике, Польше, Украине или на любой другой территории, которая на протяжении веков страдала от российских репрессий, сценарий может звучать как спасение. Но чего следует ждать, читайте в материале.

Администрация Байдена агрессивно критикует программу слежки Пекина и предупреждает о серьезных последствиях, если она будет способствовать войне России против Украины, пишет Politico. США не просто публично призывает Китай, там начали широкую частную кампанию давления, чтобы привлечь союзников на свою сторону и дать понять китайским чиновникам, что у американцев есть доказательства их гнусных действий.

Запад может быть более объединенным, но он также более изолирован, говорит издание. Хотя вторжение Москвы в Украину объединило западный мир, оно также выявило разрыв размером с континент между ее собственным восприятием России и войны и восприятием других стран.

Gazeta Wyborcza:

Российское вторжение в Украину повлекло за собой экономические потрясения во всем мире, объясняют польские эксперты. Ценой войны стала, прежде всего, стремительно растущая инфляция. Мы наблюдали резкий рост цен на продукты питания, топливо и энергию, как в Польше, так и во всем мире. О нынешних результатах по ссылке.

Российские элиты не хотят войны, но они бессильны, пишет польское издание со ссылкой на FT. Политические элиты РФ не хотели вторжения в Украину и не поддерживают войну, но не могут повлиять на Владимира Путина, говорят британские журналисты.

"Если бы вторжение началось в 2014 году, Украина бы не защитилась", считает военный корреспондент Павел Пененжек, описавший военное поколение украинцев. Тогда их было около 5 тысяч солдат, готовых к бою, а приехавшие добровольцы имели только какие-то палки и должны были брать оружие, спрятанное на сепаратистских постах. Украина к тому времени оказалась совершенно неготова. Многие считали русских братьями, им было трудно поверить, что русские виноваты в войне. Сегодня они знают, что это война не Путина, а россиян. Со времени Донбасса исполнилось девять лет, с тех пор выросло по крайней мере полпоколения с другим мировоззрением, очищенным от российских настроений.

Министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил, что сейчас вдоль границы с Калининградской областью возводятся новые укрепления, в частности речь идет о новых действиях вдоль северной и восточной части польских границ.

Почетный консул Украины в Щецине считает, что Россия уже проиграла эту войну, а ее нация стала зверской. Там творится ад, но Бог дает украинцам силу и воодушевление. Однако убийца Путин сделал одну важную вещь, говорит Генрик Колодзей.

"Это все еще наша война". Окровавленное лицо женщины после российской атаки, качающийся на фоне разрушенных многоквартирных домов парень, отчаяние украинцев в жертвах, печаль беженцев, бегущих от войны... Крупнооформатные фотографии за последний год войны в Украине были выставлены на Plac Wolności в Катовице.

Также издание предлагает материал о городах-символах украинской борьбы – Буче, Мариуполе, Харькове. Каждый из них имеет свое лицо в этой кровопролитной войне. Но они уже вошли в историю как символы украинского мужества и сопротивления и жестокости, говорится в тексте.

Польская журналистка пообщалась с психиатром, вице-президентом Ассоциации психиатров Украины и заместителем директора крупнейшей в Украине психбольницы на Кульпарковской во Львове Юрием Закалем. "Появились отчаяние и злоба. Когда люди видят, как некоторые депутаты запихивают в диваны ворованные деньги. Или едут в Таиланд", рассказал врач. Больше читайте по ссылке.

Также предлагается репортаж из украинских больниц. Врачи работают, несмотря на частые российские обстрелы и тревогу из-за ракетной угрозы. А некоторые заведения уже готовятся к послевоенному времени. Ведь людям нужна будет помощь.

Россияне яростно обстреливают Угледар на Донетчине и, по данным британского Минобороны, могут готовить очередную волну наступления в этом регионе. Даже если у них нет шансов. Но, отмечается, что по оценкам британских и украинских спецслужб, у России нет сил для успешного наступления, "Путин сделал армию мясорубкой".

Также издание анализирует, что сельское хозяйство, строительство и привлечение капитала невозможно представить без разминирования Украины. В годовщину российской агрессии приятно думать вперед, в будущее, когда вместо танков на измученную украинскую землю выйдут международные ремонтно-строительные бригады. И хотя это туманная перспектива, героизм защитников, символом которого является президент Зеленский, взбудоражил совесть свободного мира, обещающего щедрую поддержку. И демократический Запад сделал свой вклад в укрепление Украины перед войной и тем самым повлиял на судьбу войны.