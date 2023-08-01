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OPINION

Путин разваливает Россию

Игорь Гулик
1 августа, 2023 вторник
20:04
Мнение

В последнее время в сети активно обсуждают конспирологическую теорию о применении так называемого нейронного оружия, то есть возможности влиять на мозг человека с помощью электромагнитных волн или чего-либо другого

Даже агрессивное поведение пса Байдена, бросающегося на первого попавшегося, склонны объяснять этим. Обычно говорят о применении этого изобретения (если, конечно, такое есть) против политиков, а поскольку изобретение приписывают Китаю, то, конечно, против американских чиновников. Хотя не исключено, пишут поклонники таких версий, что Пекин использует это оружие и против политических оппонентов.

Не знаю, делился ли Си Цзиньпин секретами этого чуда со своим кремлевским коллегой, но поведение Путина поразительно соответствует симптомам, приписываемым действию нейронного оружия. Исторические открытия Путина уже не удивляют никого в мире, его риторика о целях "СВО" меняется как мартовская погода во Львове. Но отдельные его решения, традиционно для России, становятся директивами прямого действия, способными удивить и опытного наблюдателя.

На днях государственная дума России, по всей видимости, по инициативе Путина приняла поправки к закону о военной службе, которые, среди прочего, вносят изменения в регулирование оборота оружия и позволяют создание "федеральных армий".

Согласно им такие формирования будут создаваться в виде специализированных государственных унитарных предприятий, ГУП. Такие компании инициируются высшими должностными лицами субъектов РФ по решению президента России с целью усиления охраны публичного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время.

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Понятно, что ГУПы можно трактовать как аналог украинской терробороны и возможность для Кремля проводить дальше скрытую мобилизацию. Ведь по распоряжению центра эти формирования могут быть использованы как резервы для украинского фронта.

Однако, учитывая специфику России, а особенно опыт функционирования частных военных компаний вроде "Вагнера", ГУПы, вероятнее всего, "повернут не туда". Представьте себе логику поведения руководителя мощного российского региона, на балансе и содержании которого находится это вооруженное формирование, располагающее стрелковым оружием, легкими минометами и пулеметами.

Думаю, если ситуация в эрэфии, и без того почти неконтролируемая, обострится до предела, частные армии регионов станут защищать своих кормильцев или станут инструментами для борьбы за власть.

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Удивительно лояльное отношение Путина и его силовиков к мятежнику Пригожину с его "походом справедливости" на Москву усиливает убеждение региональных элит в том, что следует готовиться к худшему сценарию – развалу России. Если "повару Путина" сошло с рук публичное унижение кремлевского старца, и Пригожин до сих пор на свободе, более того, Кремль поторопился сгладить свои рефлективные репрессии с конфискацией вагнеровских средств, то сильным российским губернаторам тем более не стоит остерегаться путинского гнева. В конце концов все увидели, что в России отсутствует сила, способная удержать ситуацию в случае непредвиденных катаклизмов. Даже ФСБ на удивление инфантильно реагировала на пригожинскую дефиляду, запершись в своих локальных офисах.

К слову, губернаторы и не слишком ожидали указания сверху. Во-первых, когда "повар" двигался на Москву, лишь десяток из 90 глав федеральных образований России выразили поддержку Путину.

А, во-вторых, глава Псковской области, например, уже давно сформировал собственную ЧВК, а о военизированных формированиях госкорпораций, в частности Газпрома, пишут уже несколько лет подряд. То есть на самом деле самые мощные игроки из властной когорты РФ уже готовы к самым пессимистическим сценариям.

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Должен заметить, что и российская так называемая либеральная оппозиция тоже надеется на внутренний бунт, независимо от того, кто его возглавит. Так было и в случае с пригожинским бунтом, когда, кажется, только Ходорковский выступил против поддержки откровенного уголовника и головореза. После мы видели реакцию Навального на арест Гиркина (представьте себе уровень цинизма – военного преступника, решившегося обругать Путина, икона российской оппозиции назвала политзаключенным). Но что поделаешь — эти, с позволения сказать, демократы, привыкли загребать жар чужими руками и наивно надеются, что хищники путинского призыва, обретя власть, принесут ее "интеллигентикам", потому что, дескать, они в курсе, как управлять.

К сожалению, у "федерации" нет другой перспективы - только бунт и развал. Чем более мощными будут удары ВСУ, чем активнее украинцы будут возвращать свои территории, тем быстрее этот процесс превратится в необратимый. И мы обязательно увидим, как монстр на глиняных ногах упадет, рассыпавшись на груду обломков. Поэтому уже сейчас стоит подумать о том, как реагировать на этот коллапс, чтобы не оказаться под завалами прогнившей империи.

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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