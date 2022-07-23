Путин разрушит Россию, а возможно и уничтожит жизнь на планете, - Борис Акунин

Такой прогноз дал известный российский историк и писатель Борис Акунин, пишет телеграмм-канал "Можем объяснить".

"Путин – человек, к которому к 24 февраля я относился как к какому-то вороватому комическому злодею, вдруг оказался совсем не комичным. Этот человек точно погубит российское государство, и вполне может погубить еще и жизнь на планете", - констатирует историк и писатель в интерв. канала благотворительного фонда "Настоящая Россия".

Путин идет тем же путем, что и Сталин тоже пытается вытоптать у граждан чувство собственного достоинства, отмечает Акунин. После Путина "придется очень серьезно разбираться со своей памятью, с людьми, совершившими преступления".

"В России произойдет революция, – уверен Акунин, указывая на отличие послевоенной ситуации в будущей РФ от того, что происходило после войны в Германии. – В России будут задавать тон люди, не потерпевшие поражение — одержавшие победу".

Военный эксперт Михаил Самусь считает , что после Путина РФ возглавит прибывшего Патрушева, дальше Россию может возглавить Гиркин и затем РФ распадется.

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