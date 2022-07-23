Путин разрушит Россию, а возможно и уничтожит жизнь на планете, - Борис Акунин
После войны в Украине Россию ждет революция, которая разрушит государство, но до того Путин может уничтожить целый мир
Такой прогноз дал известный российский историк и писатель Борис Акунин, пишет телеграмм-канал "Можем объяснить".
"Путин – человек, к которому к 24 февраля я относился как к какому-то вороватому комическому злодею, вдруг оказался совсем не комичным. Этот человек точно погубит российское государство, и вполне может погубить еще и жизнь на планете", - констатирует историк и писатель в интерв. канала благотворительного фонда "Настоящая Россия".
Путин идет тем же путем, что и Сталин тоже пытается вытоптать у граждан чувство собственного достоинства, отмечает Акунин. После Путина "придется очень серьезно разбираться со своей памятью, с людьми, совершившими преступления".
"В России произойдет революция, – уверен Акунин, указывая на отличие послевоенной ситуации в будущей РФ от того, что происходило после войны в Германии. – В России будут задавать тон люди, не потерпевшие поражение — одержавшие победу".
- Военный эксперт Михаил Самусь считает , что после Путина РФ возглавит прибывшего Патрушева, дальше Россию может возглавить Гиркин и затем РФ распадется.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.48
Покупка 37.48Продажа 38.65
-
EUR
Покупка 37.88Продажа 39.15
- Актуальное
- Важное