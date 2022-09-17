Путин разрушил последние мосты диалога, последние столбы мира в Европе, - Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что российский диктатор Владимир Путин "разрушил последние мосты диалога, последние столбы мира в Европе"
Об этом он заявил в Берлине на саммите лидеров парламентов государств Большой семерки, сообщает Deutsche Welle.
Штайнмайер назвал вторжение россии в Украину "худшим кризисом со времен падения железного занавеса".
"То, ради чего мы все работали, в частности в рамках "Большой семерки", разрушено. Президент России Владимир Путин разрушил последние мосты диалога, последние столбы нашего мира в Европе", – сказал он.
По его словам, "общий европейский дом", о котором говорил последний президент СССР Михаил Горбачев, "находится в развалинах".
"Идея кооперативной безопасности ушла в историю. Политическая карта Европы менялась и будет меняться. Нужно не меньше, а больше внешней политики; не меньше, а больше сотрудничества между единомышленниками", - призвал Штайнмайер.
Он убежден, что "риски опасной эскалации огромны и все должны готовиться к дальнейшей конфронтации, новым конфликтам", причем речь не только о России, но и о "все более сложных отношениях с Китаем". В такой ситуации Европа "должна быть способна защитить себя".
Он также призвал дать "решительный отпор" политическим популистам, использующим ситуацию кризиса, чтобы "оперировать в политических спорах не аргументами, а дезинформацией или даже насилием", в том числе при поддержке России.
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