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Главная война с Россией Путин разрушил последние мосты диалога, последние столбы мира в Европе, - Штайнмайер

Путин разрушил последние мосты диалога, последние столбы мира в Европе, - Штайнмайер

17 сентября, 2022 суббота
03:29
война с Россией Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что российский диктатор Владимир Путин "разрушил последние мосты диалога, последние столбы мира в Европе"

Об этом он заявил в Берлине на саммите лидеров парламентов государств Большой семерки, сообщает Deutsche Welle.

Штайнмайер назвал вторжение россии в Украину "худшим кризисом со времен падения железного занавеса".

"То, ради чего мы все работали, в частности в рамках "Большой семерки", разрушено. Президент России Владимир Путин разрушил последние мосты диалога, последние столбы нашего мира в Европе", – сказал он.

По его словам, "общий европейский дом", о котором говорил последний президент СССР Михаил Горбачев, "находится в развалинах".

"Идея кооперативной безопасности ушла в историю. Политическая карта Европы менялась и будет меняться. Нужно не меньше, а больше внешней политики; не меньше, а больше сотрудничества между единомышленниками", - призвал Штайнмайер.

Он убежден, что "риски опасной эскалации огромны и все должны готовиться к дальнейшей конфронтации, новым конфликтам", причем речь не только о России, но и о "все более сложных отношениях с Китаем". В такой ситуации Европа "должна быть способна защитить себя".

Он также призвал дать "решительный отпор" политическим популистам, использующим ситуацию кризиса, чтобы "оперировать в политических спорах не аргументами, а дезинформацией или даже насилием", в том числе при поддержке России.

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Германия
Франк-Вальтер Штайнмаер
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