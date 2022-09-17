Путин разрушил последние мосты диалога, последние столбы мира в Европе, - Штайнмайер

Об этом он заявил в Берлине на саммите лидеров парламентов государств Большой семерки, сообщает Deutsche Welle.

Штайнмайер назвал вторжение россии в Украину "худшим кризисом со времен падения железного занавеса".

"То, ради чего мы все работали, в частности в рамках "Большой семерки", разрушено. Президент России Владимир Путин разрушил последние мосты диалога, последние столбы нашего мира в Европе", – сказал он.

По его словам, "общий европейский дом", о котором говорил последний президент СССР Михаил Горбачев, "находится в развалинах".

"Идея кооперативной безопасности ушла в историю. Политическая карта Европы менялась и будет меняться. Нужно не меньше, а больше внешней политики; не меньше, а больше сотрудничества между единомышленниками", - призвал Штайнмайер.

Он убежден, что "риски опасной эскалации огромны и все должны готовиться к дальнейшей конфронтации, новым конфликтам", причем речь не только о России, но и о "все более сложных отношениях с Китаем". В такой ситуации Европа "должна быть способна защитить себя".

Он также призвал дать "решительный отпор" политическим популистам, использующим ситуацию кризиса, чтобы "оперировать в политических спорах не аргументами, а дезинформацией или даже насилием", в том числе при поддержке России.

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 16 сентября, признал , что реакция на противоправную аннексию Россией Крыма в 2014 году должна быть иной.

Греция с Германией почти через четыре месяца окончательно согласовали схему "кругового обмена" и передачу Украине 40 советских БМП-1.

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