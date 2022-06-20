Об этом перехваченном СБУ разговоре с женой рассказывает один из захватчиков.

Он очень радуется, что кражи во время войны в России не считаются преступлением и не наказываются.

"То есть это, короче, уголовно не наказывают – наше мародерство. Это позволено, Путин разрешил. Приказ давал: мародерство разрешено на время боевых действий", – рассказывает оккупант жене.

Он очень завидует своему старшине, который "телевизоры намародерив, стиральные машины, гриль – все гребет!"

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А вот сам захватчик составил свой "бизнес-план". Хочет наворовать военную экипировку, ведь обмундирование на "спецоперацию" оккупантам приходится покупать самим. Сейчас мародер охотится на хороший бронежилет, обувь уже успел украсть.

"Я сейчас сижу в этих украинских, наморощенных берцах. А они, знаешь, как чешки, е **ть. Ну просто чешки. Возьми наши, уставные - по 2 килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает! С вентиляционной тканью! Ну просто о**енни!" – восхищается мародер.

"Интересно, надолго ли ему хватит такого восхищения? Ведь наши защитники сделают все, чтобы захватчиков в тех краденых берцах и похоронили", - комментирует перехваченный разговор Служба безопасности Украины.