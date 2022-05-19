Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин раздражен и растерян от того, что ничего не удается. Он планировал массовый призыв для того, чтобы противостоять не только Украине, а еще и противостоять Западу. И этот этап провальный. Все этапы ведут к его уничтожению. Он пытается чертить, где-то показать отдельные направления.Определяет места - Донецкая, Луганская области, особенно Мариуполь, Запорожье, Херсонская область с целью создания республик - ничего не получается. Путин дезориентирован, он не понимает почему? Он ставит вину Шойгу, Герасимову. В противовес позиции войны у россиян уже больше десяти убитых генералов. Шесть генералов смещены с разных должностей. Потому что не выполнили основную задачу. Уже и этот жестокий Дворников, творивший огромные репрессии в Сирии и творящий в Украине, он тоже не выполнил задание", - подчеркнул Маломуж.

Также экс-глава Службы внешней разведки генерал Маломуж добавил, что есть информация, что Путин лично управляет операцией.

"Генералитет не выполняет задачу и не может выполнить. Путин не понимает, что он получил большую проблему стратегического, политического, идеологического и самое главное военного характера. Когда мотивированный народ защищает себя - шансов нет. Пусть будет десять самых талантливых генералов - ничего не получится Путин уже видит, что не доверяет им и пытается корректировать планы, потому что Путин ни военный стратег, ни военный начальник - это рядовой опер, который не умеет управлять оперативным подразделением, не умеет оценить политическую, экономическую и военную ситуацию", - подчеркнул Маломуж.

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