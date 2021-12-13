Путин рассматривает захват территорий на линии дуги между Абхазией и Приднестровьем - экспосол Чалый

Об этом он заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.



"У Путина две цели. Первая – сугубо военная и безопасная – отодвинуть от своих границ подальше угрозу с Запада. А, значит, это дуга из Абхазии через Черное море в Приднестровье с захватом Донецка, Луганска и на юге части территорий", - считает Чалый.



По его мнению, президенту РФ Владимиру Путину необходима контролируемая Украина.



"Он показал, что готов реально идти. Что показал Запад, он готов идти на использование силы. Где? На западных границах Украины. Что делает Запад? Он усиливает Польшу, страны Балтии, Румынию. Запад готов поддержать нас политически", - сказал дипломат. .



Экспосол считает, что Украина должна требовать других санкций против России.



"Концентрация на тех санкциях, которые есть в Уставе ООН по обороне. Мы должны получить больше вооружений. А Путин говорит, наоборот, об остановке поставок. Он диктует условия. И страны Запада, выигрывая время, думаю, что они хотят посмотреть, а что будет далее: сделает ли он шаг назад?

Нет, если Украина не пойдет на капитуляцию. Мы не пойдем на нее", - подытожил Чалый.

8 декабря США и ЕС договорились "быстро и жестко" наказать Россию, если она усугубит агрессию против Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска не планируют размещать в Украине защиту от российской агрессии.