Путин рассказал школьникам о новой цели "спецоперации" в Украине

Об этом сообщает российское пропагандистское новостное агентство Интерфакс.

Российский президент рассказал о новой цели "спецоперации" во время общения со школьниками на открытом уроке "Разговор о важном" в Калининграде.

"На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому наши ребята, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. И это, безусловно, заслуживает поддержки всего общества", - сказал он.

В то же время Путин отметил, что разговоры о войне – это "не совсем детская тема, но она достаточно понятна".

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Кроме того, диктатор повторил старый пропагандистский тезис об "отсутствии Украины" как государства.

"Не было такого государства. После революции 1917 года всякие квазигосударства создавались, и при формировании Советского Союза возникла и Украина. Компартия, находившаяся тогда у власти, сформировала союзные республики, передав Украине значительную часть исторических российских территорий, включая Донбасс, хотя жители Донбасса этого и не хотели. И об этом свидетельствуют документы", - сказал Путин.

По его словам, сначала Луганск и Донецк (тогда Криворожская республика) должны были войти в состав России. Но "дедушка Ленин сказал: "Следует перерешить". И отдали Украине", - добавил он.

1 сентября у Путина отреагировали на намерение ЕС упразднить упрощенный визовый режим с РФ.

30 августа Дмитрий Медведев призвал ЕС не медлить с запретом виз для россиян.

7 августа заместитель председателя Совбеза РФ заявил , что условиями прекращения войны являются отказ Украины от вступления в НАТО и соглашение о гарантиях безопасности для России.

Ранее он выразил убеждение, что из-за российской агрессии Украину никогда не примут в НАТО.

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