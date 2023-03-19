Путин рассказал, почему РФ не начала полномасштабную войну против Украины в 2014 году
Российский диктатор Владимир Путин признал, что РФ не была готова к полномасштабному вторжению в Украину в 2014 году
Об этом он заявил в программе на одном из российских пропагандистских телеканалов.
Отвечая на вопрос, стоило ли начать полномасштабные боевые действия против Украины в 2014 году президент России признал, что РФ не была к ним готова.
"О готовности и целесообразности это все очень, знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны", - сказал он. Путин.
Он добавил, что в то время у России не было современных видов вооружения, которыми она якобы владеет сейчас.
"Нам очень многое нужно сделать, скажем, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было", - рассказал Путин.
- 18 января Владимир Путин заявил, что начал "специальную военную операцию", чтобы прекратить войну в Украине.
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