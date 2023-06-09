Путин рассказал Лукашенко, когда РФ перебросит в Беларусь свое ядерное оружие
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7-8 июля, когда для него подготовят необходимые сооружения
Об этом сообщают российские СМИ.
Соответствующее заявление Владимир Путин сделал во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси в Сочи.
По словам президента РФ, размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него.
"По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу приступим к мероприятиям, связанным с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений", - сказал Путин.
В конце марта российский диктатор объявил о договоренности с Лукашенко по поводу размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. После этого Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может являться ее носителем.
- 25 мая Виктор Хренин и Министр обороны России Сергей Шойгу подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
- Вскоре после этого самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в стране.
- Позже Хренин объяснил, что размещение на территории страны тактического ядерного оружия поможет "охладить воинственную риторику" Запада и Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.84
Покупка 36.84Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.76Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное