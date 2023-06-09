Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующее заявление Владимир Путин сделал во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси в Сочи.

По словам президента РФ, размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него.

"По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу приступим к мероприятиям, связанным с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений", - сказал Путин.

В конце марта российский диктатор объявил о договоренности с Лукашенко по поводу размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. После этого Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может являться ее носителем.