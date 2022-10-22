Об этом сказал экс-руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана и бывший советник президента Казахстана по вопросам национальной безопасности Альнур Мусаев в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Я прогнозировал, что вряд ли Иран будет поставлять РФ дроны - и я глубоко ошибся. А почему я ошибся? Потому что это не представляет никаких глобальных, экономических или военно-политических интересов для Ирана. Путин сошел с ума, это понятно. Но ведь аятолла - вроде бы мусульманин и понимает какие-то глобальные интересы. Тогда как раз проходили переговоры о снятии санкций и эмбарго с Ирана, по ядерной программе переговоры были с Западом. И мне казалось, что на такую дичь – поставки военного вооружения России – Иран не пойдет", - отметил Мусаев.

По его словам, оказалось, что Путин и аятолла стоят друг друга.

"Недаром там происходят такие тяжелые процессы, забастовки в Иране. Народ реально видит, что власть аятоллы пустилась во все тяжкие и поэтому такие проблемы. Да, когда уже такая ситуация сложилась – какое ехало, такое встретило, – они будут взаимодействовать. Наверное, Россия какие-то поставки осуществляет в Иран, возможно оружие, идут разговоры о поставках туда самолетов-истребителей, но у России у самой большие проблемы с авиацией, поэтому пока все на уровне разговоров. Очень сложно прогнозировать ситуацию, когда руководители такого уровня действуют вопреки всем интересам государства, интересам народа и, прежде всего, интересам лично руководства государства – ведь Путин расшатывает кресло под самим собой, так же и аятолла. Поэтому я считаю, что они будут продолжать это сотрудничество, но Украина с партнерами найдут четкое противодействие дронам и возможным поставкам иранских ракет", - подытожил экс-советник Назарбаева.