Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает The Gardian.

"Взгляд Путина на американцев состоит в том, что мы всегда страдаем синдромом дефицита внимания и отворачиваемся на что-то другое. Я думаю, что сейчас он не прав", — сказал Бернс.

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Бернс отметил, что в последнее время Путин полагается на все меньше круга советников. "Он очень подозрителен, всегда настроен на уязвимые места, которыми может воспользоваться. Путин не очень верит в наших лучших ангелов", — добавил Бернс.

21 июля в ОП рассказали подробности о привлечении к ответственности руководства России.

Директор ЦРУ опроверг информацию о тяжелой болезни Путина.

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