Путин рассчитывает, что США забудут об Украине, — директор ЦРУ
Президент России считает, что США забудут об Украине, но этого не будет
Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает The Gardian.
"Взгляд Путина на американцев состоит в том, что мы всегда страдаем синдромом дефицита внимания и отворачиваемся на что-то другое. Я думаю, что сейчас он не прав", — сказал Бернс.
Читайте также: "Нужно увеличивать интенсивность ударов по врагу": Зеленский о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего
Бернс отметил, что в последнее время Путин полагается на все меньше круга советников. "Он очень подозрителен, всегда настроен на уязвимые места, которыми может воспользоваться. Путин не очень верит в наших лучших ангелов", — добавил Бернс.
- 21 июля в ОП рассказали подробности о привлечении к ответственности руководства России.
- Директор ЦРУ опроверг информацию о тяжелой болезни Путина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 38.13
-
EUR
Покупка 37.06Продажа 38.53
- Актуальное
- Важное