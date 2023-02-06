Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Начиная от Угледара, а особенно в Северской – Бахмутской дуге происходят штурмовые действия врага. Штурмовые действия и являются разновидностью наступления. То есть на восточном плацдарме противник оказывает оперативное давление на наши позиции. Если говорить о возможном наступлении в сторону столицы, то в части средств россияне имеют огромные проблемы. На Севере построена украинская линия Маннергейма (полоса фортификационных сооружений, построенная Финляндией на Карельском перешейке в 20–30 годы XX века на случай войны с Советским Союзом, ред.). Если они и отважатся на наступление, им будет не поздоровиться", - отметил Черник.

По словам эксперта, Путин уверен, что может на поле боя добиться какого-нибудь переговорного процесса с украинцами.

"Россияне очень любят символизм. На Востоке происходят классические пехотные волны, там колоссальные показатели по уничтожению личного состава противника. За январь россияне потеряли в живой силе за 21 тыс. - это больше, чем за всю войну в Афганистане. Они могут бросить на убой часть личного состава и по северной линии. Россияне находятся в стратегической ловушке и не знают, как из нее выйти. У Путина цель одна - каким-то образом "зацементировать" линию разграничения. И на это он не пожалеет никакой своей живой силы", - подчеркнул Черник.