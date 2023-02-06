Путин пытается "зацементировать" линию разграничения, - военный эксперт Черник
Военный эксперт Петр Черник считает, что россияне находятся в стратегической ловушке
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Начиная от Угледара, а особенно в Северской – Бахмутской дуге происходят штурмовые действия врага. Штурмовые действия и являются разновидностью наступления. То есть на восточном плацдарме противник оказывает оперативное давление на наши позиции. Если говорить о возможном наступлении в сторону столицы, то в части средств россияне имеют огромные проблемы. На Севере построена украинская линия Маннергейма (полоса фортификационных сооружений, построенная Финляндией на Карельском перешейке в 20–30 годы XX века на случай войны с Советским Союзом, ред.). Если они и отважатся на наступление, им будет не поздоровиться", - отметил Черник.
По словам эксперта, Путин уверен, что может на поле боя добиться какого-нибудь переговорного процесса с украинцами.
"Россияне очень любят символизм. На Востоке происходят классические пехотные волны, там колоссальные показатели по уничтожению личного состава противника. За январь россияне потеряли в живой силе за 21 тыс. - это больше, чем за всю войну в Афганистане. Они могут бросить на убой часть личного состава и по северной линии. Россияне находятся в стратегической ловушке и не знают, как из нее выйти. У Путина цель одна - каким-то образом "зацементировать" линию разграничения. И на это он не пожалеет никакой своей живой силы", - подчеркнул Черник.
- 5 февраля разведка Великобритании сообщила , что основные пути поставок ВСУ под Бахмутом, вероятно, оказались под враждебным огневым влиянием, а россияне могли захватить трассу, соединяющую город с Северском.
- Министерство обороны Великобритании сообщает , что Россия намерена провести псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины, чтобы оправдать их захват.
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