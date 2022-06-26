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Аналитика

Путин пытается запугать страны G7 массированными ракетными обстрелами Украины. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
26 июня, 2022 воскресенье
21:32
Статьи Сергей Згурец

Ситуация на фронтах остается достаточно сложной и не простой, ведь враг превосходит нас численностью вооружения. А вот в плане личного состава в России ситуация гораздо пессимистичнее

Россия возобновила массированные ракетные обстрелы

Массированный удар крылатыми ракетами по территории Украины совпал с началом саммита G7 и предстоящей встречи стран НАТО, где будет формироваться новая стратегия обороны от страны-агрессора России. Таким образом, президент РФ Владимир Путин пытается запугать страны "Большой семерки".

В последние дни страна-агрессор Российская Федерация активно использовала ракетное вооружение наземного, воздушного и морского базирования. Ракетный удар по Киеву был нанесен из стратегического бомбардировщика Ту-95 и Ту-160, что используют крылатые ракеты Х-101. Они были запущены из зоны Каспийского моря .

Ракеты Х-101 способны преодолевать расстояние более чем в 5 000 км. То есть враг запускает вооружение, не заходя в наше воздушное пространство. Наша ПВО сработала и сбила часть ракет - из 14 ракет долетело всего 4. Еще 2 ракеты "Оникс" были сбиты над Одесчиной.

Президент США Джо Байден заявил, что ракетный обстрел Киева – это еще одно проявление варварства, а Bloomberg сообщил о том, что есть проект документа, где предусмотрена бессрочная поддержка Украины. Это очень важно, ведь кроме военной помощи нам нужна также экономическая поддержка.

Вчера, 25 июня, ситуация была еще более сложной, ведь Россия запустила по территории Украины еще больше ракет, чем сегодня. Следует напомнить, что в начале широкомасштабной войны за первые сутки оккупанты запустили около 50 крылатых ракет, со временем это количество упало до 20 ракет. А 25 июня по территории нашей страны было запущено 55 крылатых ракет одновременно.

Главные удары были направлены по учебным центрам, где проходит подготовка наших резервов для ведения боевых действий. Это были учебные центры и под Черниговом, и под Львовом, и под Житомиром. Но эти удары нанесли минимальные потери из-за противовоздушной обороны и средств рассредоточения личного состава.

Ракетные удары еще раз доказали, что нам нужна эффективная противовоздушная оборона. На сегодняшний день страны Запада передали нам около 30 образцов систем ПВО, которые способны бороться с определенными видами авиационных, воздушных и крылатых целей. Но этого мало. Наиболее яркой была передача комплексов С-300 от Словакии. Сейчас мы ожидаем комплексы IRIS-T от Германии, но через несколько месяцев, ведь их нужно производить.

Читайте такжн: Дьявол скрывается в деталях: противовоздушный комплекс "IRIS-T" Украине придется подождать. Колонка Сергея Згурца

И есть надежда, что по программе ленд-лиза мы получим ЗРК MIM-104 Patriot.

Ситуация на Восточном фронте

Вооруженные силы Украины покинули Северодонецк и перешли на другие участки, которые дают больше возможностей для перемалывания сил врага.

Сегодня также появилась информация, что на оккупированные Россией украинские территории прибыл министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу со своими генералами, где он должен наградить кого-то за Славянск или другие "определяющие" действия.

Ранее также была информация, что в РФ были сменены кадровые лица, отвечающие за боевые действия в Украине, к примеру генерал Дворников. Было также объявлено о том, что руководить армией в направлении Центра будет генерал-полковник Лапин, а генерал армии Соровикин будет командовать Южной группировкой. Но Соровикин является командующим военно-космическими силами РФ и очень странно, что он должен отвечать за наземные операции. Институт изучения войны также сообщал о том, что Соровикин отвечал за освобождение населенных пунктов Горное и Золотое.

Если российская армия столкнулась с тем, что генералы ведут оборону и нападение на такие маленькие населенные пункты, интересно, что будет дальше?

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