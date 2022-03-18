Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Новости Путин пытается втянуть НАТО в войну – военный эксперт
Эксклюзив

Путин пытается втянуть НАТО в войну – военный эксперт

18 мартa, 2022 пятница
18:22
Новости

Агрессору путину нужен повод к втягиванию НАТО в войну, так называемый казус белли Путин должен поднимать ставки и демонстрировать силу, поражение станет для него физической прямой смертью

Военный эксперт и боец ТрО Львова, Петр Черник прокомментировал геополитическое развитие военных событий в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Вопрос нужно рассматривать в нескольких измерениях. Первое измерение и оно самое главное, это чисто украинское. Посмотрим на реальность, уже четвертую неделю войны, все государство под прицелом. Подчеркиваю, все наше государство под прицелом. Вместе с тем, на четвертой неделе войны стало ясно, что цель не достигнута. Их наступление захлебнулось как явление. И мы сейчас находимся в интересной точке военного равновесия; и мы, и наши вооруженные силы, и наш противник готовятся к контрнаступлению. Будет ли оно? Будет. Вопрос в какой точке начнется и какое развитие будет", - считает эксперт.

Далее Петр Черник продолжил: "Следующее измерение следует проговорить. Путин всегда повторял, что он воюет не с Украиной, он сражается с США как с мировым злом, которым он считает блоком НАТО. Учитывая, что военное поражение является фактом, блицкриг перечеркнут; ему жизненно необходимо создать формальный повод для войны, казус белли, чтобы втянуть НАТО в войну".

"Путин должен демонстрировать своему населению собственную политическую идеологическую лидерскую силу, у него нет другого сценария. Мы понимаем, полное поражение россии в Украине - это прямая физическая смерть путина. Именно эту ставку он и поднимает , чтобы как-то втянуть НАТО в этот конфликт" – подчеркнул эксперт.

  • Напомним, 17 марта Шольц исключил вмешательство НАТО в войну против РФ, но пообещал Украине поддержку
  • 16 марта Польша представила НАТО проект миротворческой миссии в Украине
  • Столтенберг назначил экстренный саммит лидеров стран НАТО на 24 марта.
война с Россией
Путин
НАТО
Читайте также:
18 мартa, 2022 пятница
Во Львове и окрестностях города раздаются взрывы
Олаф Шольц
17 мартa, 2022 четверг
"Это война Путина": Шольц призвал немцев не бить и не оскорблять россиян
Сі Дзіньпін і Путін
17 мартa, 2022 четверг
Китай тихо усложняет жизнь России, - CNN
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30
  • EUR
    Покупка 32.52
    Продажа 33.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
18 мартa
20:07
Силовая деблокада Мариуполя пока невозможна, но город ни в коем случае не сдадут, - Арестович
19:57
Порошенко предлагает международный план принуждения Путина к миру: небо под контролем, ленд-лиз, второй фронт и план Маршалла
19:52
Эксклюзив
Важность процедуры оформления и получения статуса военнослужащего ТрО – советник командующего сил ТрО
19:50
Эксклюзив
В Китае знали о намерениях Путина в отношении Украины, - Семиволос
19:44
Михаил Подоляк
Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности, - Подоляк о переговорах с РФ
19:39
С момента полномасштабного вторжения в Украину мировая морская торговля с Россией упала почти на 60%
19:29
РФ планирует перебросить в Украину некоторые подразделения с российской военной базы в Армении, - Генштаб
19:26
Оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской громады
19:17
Папа Франциск
Папа Франциск назвал войну в Украине "извращенным злоупотреблением властью", сопровождающимся "брутальной жестокостью"
19:16
Денис Шмигаль
Шмыгаль призвал Францию ввести более жесткие санкции против РФ, прекратить коммерческую деятельность в стране и отменить шенгенские визы россиянам
19:15
"Это как-то отвлечет вас и разбавит новостную ленту": Дантес и Дорофеева объявили о разводе
19:14
Эксклюзив
Для Путина взять Мариуполь – вопрос жизни или смерти, - Прозапас
19:11
На Полтавщине разрешили продавать пиво и слабоалкогольные напитки
18:46
Двое погибших и трое раненых: россияне продолжают обстрел гражданских объектов в Авдеевке
18:45
Центр противодействия дезинформации предупредил об опасной SMS-рассылке про начисление денег
18:44
Суд разрешил арестовать кума Путина Медведчука
18:38
Война в Украине: Зеленский выступит перед парламентом Японии 23 марта
18:34
Обновлено
Оккупанты совершили артобстрел Сум: горит склад с лакокрасочной продукцией
18:19
Германия и Нидерланды пошлют Словакии системы ПВО, те обещали передать С-300 Украине
18:18
Спасатели продолжают разбирать завалы Мариупольского драмтеатра. Один человек травмирован
18:11
Эксклюзив
Мечты москалей зайти в город отсекаются на подступах, - боец ТрО Харькова
18:07
импорт электроэнергии
После полной синхронизации электросетей Украины и ЕС цена за электричество может снизиться, – министр энергетики
18:02
Россия вывела в море все десантные корабли Тихоокеанского флота: что это значит
17:56
Оккупанты двое суток удерживают под арестом секретаря горсовета Новой Каховки
17:50
Эксклюзив
Мариуполь стал украинской Хиросимой по масштабам жертв и разрушений, - Тарута
17:47
На Закарпатье для переселенцев установят временные мини дома
17:35
Си Цзиньпин заявил Байдену, что война в Украине не отвечает ничьим интересам
17:32
Россияне взяли в плен журналистку hromadske Викторию Рощину
17:16
Пытались притвориться многодетными папочками. На границе задержали отца и сына с фейковыми свидетельствами
17:15
Борис Джонсон
Великобритания пообещала Украине новую военную помощь
17:03
"Говори слова: Слава Украине! Героям Слава!" Олег Скрипка написал песню-кричалку
16:57
Лига конференций: Состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира
16:56
В ЕС обнародовали инструкции по предоставлению временной защиты для украинских беженцев
16:53
Княжицкий назвал выступление Путина на концерте в поддержку войны в Украине и годовщины оккупации Крыма чистым фашизмом и лживой показухой
16:47
В Германии во время футбольного матча дети выбежали на поле с плакатом: "Остановите Путина"
16:42
Михаил Подоляк
Остановите "экспертов", которые, спрятавшись неизвестно где, начинают свои заунывные песни о том, как нам правильно воевать и вести переговоры с РФ, - Подоляк
16:40
Греция предлагает отстроить разбомбленный роддом в Мариуполе
16:40
В Украине заработал Центр национального сопротивления
16:30
Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против России
16:30
Украинские военные уничтожили очередную партию вражеской техники вместе с личным составом
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV