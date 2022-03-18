Путин пытается втянуть НАТО в войну – военный эксперт

Военный эксперт и боец ТрО Львова, Петр Черник прокомментировал геополитическое развитие военных событий в эфире телеканала Еспресо.TV.



"Вопрос нужно рассматривать в нескольких измерениях. Первое измерение и оно самое главное, это чисто украинское. Посмотрим на реальность, уже четвертую неделю войны, все государство под прицелом. Подчеркиваю, все наше государство под прицелом. Вместе с тем, на четвертой неделе войны стало ясно, что цель не достигнута. Их наступление захлебнулось как явление. И мы сейчас находимся в интересной точке военного равновесия; и мы, и наши вооруженные силы, и наш противник готовятся к контрнаступлению. Будет ли оно? Будет. Вопрос в какой точке начнется и какое развитие будет", - считает эксперт.



Далее Петр Черник продолжил: "Следующее измерение следует проговорить. Путин всегда повторял, что он воюет не с Украиной, он сражается с США как с мировым злом, которым он считает блоком НАТО. Учитывая, что военное поражение является фактом, блицкриг перечеркнут; ему жизненно необходимо создать формальный повод для войны, казус белли, чтобы втянуть НАТО в войну".



"Путин должен демонстрировать своему населению собственную политическую идеологическую лидерскую силу, у него нет другого сценария. Мы понимаем, полное поражение россии в Украине - это прямая физическая смерть путина. Именно эту ставку он и поднимает , чтобы как-то втянуть НАТО в этот конфликт" – подчеркнул эксперт.

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