Путин пытается возобновить раскол мира по типу холодной войны, - Дмитрий Орешкин
Российский публицист и ученый Дмитрий Орешкин считает, что Путин хочет выстроить ядерную ось Москва – Пекин, чтобы Запад встретил мощного и равного соперника в виде двух объединившихся авторитарных и почти тоталитарных режимов
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"У Путина не хватает оружия, ему нужна помощь Китая, Северной Кореи, Ирана. Поэтому встречаются министры обороны, конечно, речь идет о прямых поставках вооружений или о передаче технологий для их ускоренного производства, или как минимум деталей высокотехнологичных, которые Путин вынужден покупать у Китая. Но еще есть второй уровень – стратегический, заключающийся в том, что Путин пытается восстановить раскол мира по типу холодной войны: выстроить ось Москва – Пекин, ядерную ось, чтобы Запад как культурная цивилизационная сущность встретил мощного и равного соперника в виде двух авторитарных и почти тоталитарных объединившихся режимов", - прокомментировал профессор.
Дмитрий Орешкин заметил, что Путин хотел бы остановить Запад, в частности, в сфере поддержки Украины, угрозой нового мирового конфликта между Востоком и Западом. Ради этого он готов пожертвовать руководящей ролью России, идя в хвосте Пекина. Но похоже, что Пекин не готов строить эту ось типа гитлеровской и не хочет слишком тесно связываться с Путиным, потому что он токсичен.
"Путин Пекину не очень нужен, а Пекин Путину нужен очень, и в Пекине это хорошо понимают. Пока что они держат паузу, потому что Китай за последние 60 лет ни с кем не воевал и достиг больших экономических успехов, имея большие рынки сбыта в Америке. и ЕС. Программа максимум состоит в том, что Кремль хочет напугать Запад угрозой раскола и глобальной холодной, а возможно, и горячей войны между двумя блоками. Вероятно, этот вариант Китаю не нравится. Программа минимум на тактическом уровне - Кремль хочет получить оружие. и китайские политики эту логику прекрасно понимают", - отметил Орешкин .
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