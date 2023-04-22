Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"У Путина не хватает оружия, ему нужна помощь Китая, Северной Кореи, Ирана. Поэтому встречаются министры обороны, конечно, речь идет о прямых поставках вооружений или о передаче технологий для их ускоренного производства, или как минимум деталей высокотехнологичных, которые Путин вынужден покупать у Китая. Но еще есть второй уровень – стратегический, заключающийся в том, что Путин пытается восстановить раскол мира по типу холодной войны: выстроить ось Москва – Пекин, ядерную ось, чтобы Запад как культурная цивилизационная сущность встретил мощного и равного соперника в виде двух авторитарных и почти тоталитарных объединившихся режимов", - прокомментировал профессор.

Дмитрий Орешкин заметил, что Путин хотел бы остановить Запад, в частности, в сфере поддержки Украины, угрозой нового мирового конфликта между Востоком и Западом. Ради этого он готов пожертвовать руководящей ролью России, идя в хвосте Пекина. Но похоже, что Пекин не готов строить эту ось типа гитлеровской и не хочет слишком тесно связываться с Путиным, потому что он токсичен.

"Путин Пекину не очень нужен, а Пекин Путину нужен очень, и в Пекине это хорошо понимают. Пока что они держат паузу, потому что Китай за последние 60 лет ни с кем не воевал и достиг больших экономических успехов, имея большие рынки сбыта в Америке. и ЕС. Программа максимум состоит в том, что Кремль хочет напугать Запад угрозой раскола и глобальной холодной, а возможно, и горячей войны между двумя блоками. Вероятно, этот вариант Китаю не нравится. Программа минимум на тактическом уровне - Кремль хочет получить оружие. и китайские политики эту логику прекрасно понимают", - отметил Орешкин .

16 апреля Путин встретился в Москве с министром обороны Китая

18 апреля в Институт изучения войны отметили, что визит министра обороны Китая в РФ не расширит военное сотрудничество стран



