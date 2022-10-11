Путин пытается вовлечь Лукашенко в полноценную наземную операцию, - представитель разведки Юсов
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что изучаются разные сценарии по вторжению с территории Беларуси и Украина готова к отражению этих сценариев
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Есть официальное сообщение Генштаба Украины и мы можем констатировать, что по нынешним признакам формирования наступательных группировок и передвижения войск на территории Беларуси не наблюдаются. Это же касается и дополнительных мобилизационных мер. То есть говорить о том, что Путину удалось втянуть Лукашенко в полноценную войну в виде участия в наземной операции – мы сегодня не можем", - отметил Юсов.
По его словам, задача Путина в отношении Беларуси и Лукашенко – это полностью погрузить Лукашенко в кровь.
"Если сегодня Беларусь только помогает России в разных формах, то у Путина есть задача втянуть Лукашенко в полноценную наземную операцию. Мы об этом будем знать заранее. Все отслеживается украинской разведкой и, безусловно, нашими союзниками и соответствующим образом будем на это реагировать", - добавил Юсов. .
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