Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Есть официальное сообщение Генштаба Украины и мы можем констатировать, что по нынешним признакам формирования наступательных группировок и передвижения войск на территории Беларуси не наблюдаются. Это же касается и дополнительных мобилизационных мер. То есть говорить о том, что Путину удалось втянуть Лукашенко в полноценную войну в виде участия в наземной операции – мы сегодня не можем", - отметил Юсов.

По его словам, задача Путина в отношении Беларуси и Лукашенко – это полностью погрузить Лукашенко в кровь.

"Если сегодня Беларусь только помогает России в разных формах, то у Путина есть задача втянуть Лукашенко в полноценную наземную операцию. Мы об этом будем знать заранее. Все отслеживается украинской разведкой и, безусловно, нашими союзниками и соответствующим образом будем на это реагировать", - добавил Юсов. .

Министр обороны Алексей Резников заявил, что массированным ракетным ударом по украинской инфраструктуре Россия не достигла ни одной военной цели, доказала, что является государством-террористом и сделала невозможным разговор о "усталости" от войны на Западе.

Президенты 11 европейских стран в совместном заявлении осудили массированные ракетные атаки РФ против украинских городов

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