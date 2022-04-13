Делая такое заявление, Байден продемонстрировал "четкую моральную решимость", – заявил в среду, 13 апреля, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер, добавив, что идет юридический анализ, требующий определенного времени, для изучения этой проблемы.



"Эксперты по международному праву должны определить, соответствуют ли действия (россиян, - ред. ) юридическому определению геноцида в соответствии с Конвенцией о геноциде. Судебная экспертиза на основе тщательного сбора доказательств продолжается. Это займет некоторое время", - сказал Карпентер журналистам на брифинге вне камеры .

Карпентер указал на растущее количество доказательств того, что президент России Владимир Путин "пытается уничтожить идею быть украинцем". Он упомянул кадры варварского обращения россиян с украинским гражданским населением, выступления российских чиновников и сообщения российских СМИ, "отрицающих право Украины на существование как независимого государства".

США знают о сообщениях о насильственном вывозе женщин и детей в Россию и насильственных исчезновениях гражданских лиц, сказал Карпентер, добавив, что эти сообщения требуют "тщательного расследования и дальнейших мер", поскольку такие действия являются нарушением международного права или преступлениями против человечества, учитывая их систематичность.



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