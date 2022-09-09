"Путин пытается спасти реноме". Разведка отреагировала на видео с российской техникой, которая "спешит" отбивать украинское контрнаступление
Видео колонны техники на якобы Харьковском направлении, обнародованные сегодня минобороны РФ, являются пропагандистскими
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона.
"Сегодня мы видели колонны техники врага, которые двигались на помощь отступающим войскам противника в Харьковской области. Но это скорее реагирование на действия украинской армии. Украину это никоим образом не останавливает", - сказал он.
По мнению специалистов-разведчиков, так сегодня "решают вопрос прежде всего имиджево-информационный".
"Так долго рассказывать о неудачах украинской армии и отсутствии серьезного контрнаступления и получить такой серьезный удар – надо исправлять имиджевые потери", - сказал Юсов.
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"Эти колонны, которые мы видели, – это, прежде всего, то, что мы их видим медийно. Это же не тайное передвижение, это как на параде, нам показывают, что движется российская техника", - отметил он.
Юсов добавил, что это, скорее всего, просто демонстрация "поддержки" для российского зрителя. "Путин пытается спасти реноме и показать, что он контролирует ситуацию. Но украинские силы доказали, что нет ( русские, - ред.), не контролируют ситуацию. Мы не будем анонсировать населенные пункты, но точно Украина на этом не будет останавливаться".
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