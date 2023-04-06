Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Путин пытается создать образ уважаемой России на фоне заявлений КНР об отсутствии "безграничной дружбы", - ISW

Путин пытается создать образ уважаемой России на фоне заявлений КНР об отсутствии "безграничной дружбы", - ISW

6 апреля, 2023 четверг
06:27
Мир

Президент РФ Владимир Путин стремится изобразить Россию как уважаемое мировое государство на фоне заявлений чиновников Китая об отсутствии "безграничной дружбы" с РФ

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Эксперты обратили внимание на то, что 5 апреля Путин провел телевизионную встречу, на которой вручил верительные грамоты главам 17 дипломатических миссий. На ней он выделил тесные отношения России с Сирией и сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. По данным ISW, вероятно, это часть постоянных усилий России, направленных на привлечение незападных государств к партнерству.

Путин заявил, что Сирия является надежным союзником, с которым Россия заключила несколько неконкретных соглашений во время недавнего визита сирийского президента Башара Асада в Россию, состоявшегося 14 марта. Путин подверг критике послов США и стран Европейского Союза и заявил, что Запад несет ответственность за войну в Украине и геополитическую конфронтацию с Россией.

Как следует из отчета, таким путем российский диктатор пытался изобразить РФ как уважаемое государство на фоне заявлений МИД КНР об "отсутствии безграничной дружбы".

"Посол Китая в ЕС Фу Конг заявил 5 апреля, что российско-китайское совместное заявление об отсутствии ограничений для их связей, обнародованное в феврале 2022 года, было искажено, назвав "безграничную дружбу" чисто риторическим заявлением. Фу добавил, что Китай не поддерживает войну России в Украине и не предоставляет России оружие Заявление Фу согласовывается с оценкой ISW от 21 марта, что Путин не смог получить выгоды от двустороннего партнерства с Китаем без ограничений, на которые он, вероятно, надеялся во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в Москве между 20 и 22 марта", - утвердили аналитики.

  • Напомним, посол Китая в ЕС Фу Цун заявил , что прошлогоднее заявление Китая о "безграничной дружбе" с Россией является всего лишь риторикой - Пекин не поддерживает Москву в войне против Украины.
Россия
Китай
война с Россией
Читайте также:
Володимир Сівкович
5 апреля, 2023 среда
В Киевской области разоблачили 15 компаний, работавших на ФСБ под контролем экс-заместителя секретаря СНБО
5 апреля, 2023 среда
Ученые зафиксировали постоянно повторяющийся сигнал из космоса
Дональд Трамп
5 апреля, 2023 среда
Дональду Трампу официально объявили обвинения: экспрезидент США вину не признал и покинул зал суда
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.86
    Покупка 36.86
    Продажа 37.7
  • EUR
    Покупка 40.02
    Продажа 40.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
6 апреля
07:30
Губернатор Брянской области заявил о минометном обстреле со стороны Украины и повреждении домов и автомобиля
07:19
МИД Великобритании: Надо сосредоточиться на войне сейчас, заявка Украины на вступление в НАТО – позже
06:47
Вопрос Тайваня является "красной линией", которую США нельзя пересекать, - МИД Китая о встрече Инвэнь с Маккарти
06:41
В марте возросла интенсивность российских обстрелов, - ДПСУ
06:13
По меньшей мере пять человек погибли в результате торнадо, пронесшегося в Америке
05:58
Лавров
Лавров заявил о "горячей фазе войны" из США из-за поставок в Украину дальнобойного оружия
05:32
В первом квартале года нефтегазовые доходы России упали на 45%
05:25
Россияне уменьшили количество ракетоносителей в Черном море: возможный залп до 24 "калибров"
05:04
Более 17% людей на Земле страдают бесплодием, — ВОЗ
04:37
Макрон теряет поддержку: лидером президентского рейтинга стала Ле Пен, - опрос
04:09
Эстония отменила гастроли русского театра: выступал в Крыму после аннексии
03:41
Зеленский встретился с мэрами четырех польских "мост-спасителей"
03:13
"Ночной ужас для оккупантов": в Мелитополе раздались мощные взрывы, - мэр города
02:45
Президент Франция и глава Еврокомиссии прибыли в Китай: будут говорить об Украине
02:17
В Бразилии мужчина с топором напал на детсад: четверо детей погибли
01:49
У Зеленского не исключили переговоры с РФ по Крыму в случае выхода ВСУ на его границы
01:43
"Ничего мы не рухнули": Лукашенко с Путиным обсудил реализацию проекта "союзного государства"
01:21
"Мы помогаем Украине защищать свою территорию": в США отвергли обвинения Путина в причастности к терактам в России
00:53
В ЕС достигли согласия по передаче снарядов Украине из собственных складов, а производство новых обсуждают, - Politico
00:46
Обновлено
Загорелся чайник: российские спасатели сообщили причину пожара в здании минобороны в Москве
00:26
Турция вернется к обсуждению вступления Швеции в НАТО в июне
00:22
США ввели санкции против представителей судебной системы Грузии из-за причастности к коррупции
00:06
ЗРК Avenger уже на боевом дежурстве в Украине, – командующий Объединенными силами ВСУ Наев
2023, среда
5 апреля
23:54
"Реал" уничтожил "Барселону" и вышел в финал Кубка Испании: Бензема оформил хет-трик
23:37
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 апреля
23:30
Евросоюз и 49 стран осудили попытки РФ оправдать принудительную депортацию украинских детей на Совбезе ООН
23:07
Футболиста сборной Польши поймали на допинге
22:51
Польша поможет в восстановлении Украины и поиске похищенных Россией детей
22:46
ОК "Юг": Россияне держат наготове более 20 "калибров". Уровень опасности – очень высок
22:30
Россияне выпустили по Сумщине противотанковые управляемые ракеты: есть разрушения
22:14
В Харьковской области подорвались на взрывных устройствах 16-летний парень и спасатель
21:59
"Вам не удастся нас рассорить. Вам не удастся нас разделить. Никогда больше!" - Дуда обратился к Москве
21:58
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Военные итоги визита президента Зеленского в Польшу. Колонка Сергея Згурца
21:43
Резников анонсировал 11-й "Рамштайн" в этом месяце
21:35
Президент УЕФА выступил против возвращения клубов из РФ в Лигу чемпионов
21:15
Обновлено
БТР "Росомак", самоходные минометы "Рак" и ракеты ПЗРК "Перун": Зеленский в Польше подписал протокол об оборонной технике для Украины
21:00
Обзор
Зеленский в Польше, Макрон в Китае, "медленный прогресс" россиян в Бахмуте, охранник-беглец о секретах Путина. Мировые СМИ об Украине 5 апреля
20:59
ФСБ заявила о задержании украинского пилота, самолет которого будто бы разбился на Брянщине
20:41
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:32
Железнодорожники тестируют маршрут по европути: в первый рейс отправился поезд сообщением Люблин – Рава-Русская
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV