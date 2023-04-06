Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Эксперты обратили внимание на то, что 5 апреля Путин провел телевизионную встречу, на которой вручил верительные грамоты главам 17 дипломатических миссий. На ней он выделил тесные отношения России с Сирией и сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. По данным ISW, вероятно, это часть постоянных усилий России, направленных на привлечение незападных государств к партнерству.

Путин заявил, что Сирия является надежным союзником, с которым Россия заключила несколько неконкретных соглашений во время недавнего визита сирийского президента Башара Асада в Россию, состоявшегося 14 марта. Путин подверг критике послов США и стран Европейского Союза и заявил, что Запад несет ответственность за войну в Украине и геополитическую конфронтацию с Россией.

Как следует из отчета, таким путем российский диктатор пытался изобразить РФ как уважаемое государство на фоне заявлений МИД КНР об "отсутствии безграничной дружбы".

"Посол Китая в ЕС Фу Конг заявил 5 апреля, что российско-китайское совместное заявление об отсутствии ограничений для их связей, обнародованное в феврале 2022 года, было искажено, назвав "безграничную дружбу" чисто риторическим заявлением. Фу добавил, что Китай не поддерживает войну России в Украине и не предоставляет России оружие Заявление Фу согласовывается с оценкой ISW от 21 марта, что Путин не смог получить выгоды от двустороннего партнерства с Китаем без ограничений, на которые он, вероятно, надеялся во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в Москве между 20 и 22 марта", - утвердили аналитики.