Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У НАТО нет сомнений, что если "зеленые человечки" появятся на территории стран-членов Альянса, то их нужно уничтожать. Потому что понятно откуда они там. Если вагнеровцы будут делать провокации на территории Польши, то поляки сразу нанесут удар по ним". Путин хочет использовать этот инструмент, чтобы сделать напряжение за пределами украинских границ, чтобы спровоцировать реакцию", - объяснил Хара.

По словам эксперта по вопросам внешней и политики безопасности, не имея успехов на фронте и дипломатических успехов Путину нужно напрягать ситуацию, чтобы западные партнеры отказались помогать Украине.

"Эскалация со стороны РФ может быть двух типов – горизонтальная, подразумевается провокации на территории стран-членов НАТО, и вертикальная – это угрозы и возможность применения ядерного оружия, но до этого пока не доходит, они притихли немного. Скорее всего мы увидим некую провокацию для создания оснований для такого Карибского кризиса, результатом которого станут договоренности, чтобы Украина осталась в сфере влияния РФ", - отметил Хара.

Более ста наемников ПВК Вагнера, прибывших в Беларусь, двинулись в сторону Сувальского коридора, объединяющего территории стран Балтии с Польшей и отделяющего Калининградскую область РФ от Беларуси

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. А уже 14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ПИК Вагнера.

Утром на следующий день в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ПВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ПВК Вагнера. Впоследствии вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ПИК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили , что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу. А уже 25 июля, в Беларусь прибыла 11 колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ПИК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.