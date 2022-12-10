Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают: президент РФ играет роль "арбитра правды", чтобы контролировать популярность милитарных блоггеров, одновременно обращаясь к ним с критикой российских органов безопасности.

"Путин, вероятно, пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать в течение своего правления: президент осознает все российские проблемы, но не несет за них непосредственной ответственности. Путин давно назвал российское МО "козлом отпущения" за свои неудачи, но квазиофициальное сообщество милитарных блоггеров может представлять угрозу для его кажущегося игнорирования проблем. Путин остается в затруднительном положении, в котором он полагается на поддержку националистического сообщества, чтобы сплотить поддержку своей войны в Украине", - говорится в отчете Института.

Напомним: в четверг, 8 декабря, аналитики ISW отметили , что президент РФ Владимир Путин готовит население к затяжной, изнурительной войне с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.

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