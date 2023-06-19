Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По данным аналитиков, в состав рабочей группы будут входить члены администрации президента РФ, задачей которых будет согласование идей по войне против Украины.

Эксперты ISW сообщили, что до сих пор не понятно, будут ли провоенные блоггеры вовлечены в эту группу, и если да, то каким образом.

"Поддержка Путиным рабочей группы, сосредоточившейся на освещении войны, свидетельствует о том, что российский президент намерен продолжать публично взаимодействовать с прокремлевскими провоенными блоггерами, пытаясь расширить свою поддержку в ультранационалистическом сообществе", - отметили в отчете ISW.

Также там напомнили, что ранее Кремль уже привлекал своих военкоров, предлагая им официальные должности в совете по правам человека и рабочей группе по мобилизации, вероятно, в обмен на усиление прокремлевской риторики.