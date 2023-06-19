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Путин пытается расширить поддержку среди российских радикалов, - ISW

19 июня, 2023 понедельник
09:02
Новости

Президент России Владимир Путин одобрил предложение своих военных корреспондентов по созданию рабочей группы при администрации президента для их интеграции в прокремлевское информационное пространство и усиление поддержки среди ультранационалистов

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По данным аналитиков, в состав рабочей группы будут входить члены администрации президента РФ, задачей которых будет согласование идей по войне против Украины.

Эксперты ISW сообщили, что до сих пор не понятно, будут ли провоенные блоггеры вовлечены в эту группу, и если да, то каким образом.

"Поддержка Путиным рабочей группы, сосредоточившейся на освещении войны, свидетельствует о том, что российский президент намерен продолжать публично взаимодействовать с прокремлевскими провоенными блоггерами, пытаясь расширить свою поддержку в ультранационалистическом сообществе", - отметили в отчете ISW.

Также там напомнили, что ранее Кремль уже привлекал своих военкоров, предлагая им официальные должности в совете по правам человека и рабочей группе по мобилизации, вероятно, в обмен на усиление прокремлевской риторики.

  • Также 19 июля эксперты Института изучения войны отчитывались , что украинская армия временно может прекратить контрнаступательные операции по четырем направлениям фронта. Целью назвали изменение тактики для будущих операций.
Владимир Путин
Война с Россией
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