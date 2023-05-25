Путин пытается показать себя влиятельным международным игроком, - ISW
Кремль не оставляет попыток представить Россию как страну, имеющую важные дипломатические партнерские отношения и влияющую на международную политику.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Президент РФ Владимир Путин вчера, 24 мая, выступил перед участниками Международной встречи высоких представителей по безопасности в Москве с шаблонной риторикой, обвиняя Запад в создании глобальной нестабильности и призывая государства Азии, Африки и Латинской Америки к формированию многополярного мирового порядка.
Позже он посетил Евразийский экономический форум в Москве вместе с Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и вице-премьер-министром Армении Мгером Григоряном.
Путин также встретился с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком. Во время встречи Додик демонстративно поддержал российский нарратив о войне в Украине, заявив, что Россия была вынуждена начать "специальную военную операцию" и что война – столкновение с Западом.
Кремль использовал предыдущие международные форумы и встречи с главами государств, чтобы изобразить Россию как страну, имеющую прочные международные партнерские отношения, и выступить за формирование потенциальной антизападной коалиции. В частности, Путин пытался, но не смог обеспечить безграничное двустороннее партнерство с президентом Китая Си Цзиньпином в конце марта и объединить Китай с Россией в надуманном Путиным геополитическом конфликте с Западом.
Кремль за кулисами оказывает давление на ряд стран, в том числе на Индию, угрожая аннулировать оборонные и энергетические соглашения, если они не помогут заблокировать ожидаемые шаги, направленные на превращение РФ в финансовое и политическое государство изгой из-за его вторжения в Украину.
- Эксперты напротив считают , что Путин теряет контроль над позициями в Азии.
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