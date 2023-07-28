Такая стратегия не принесет выгоды рашистам и создаст серьезные угрозы мировому рынку нефти.

Московия – второй экспортер сырой нефти в мире (круче саудитов) и крупнейший поставщик нефтепродуктов. Около половины этого экспорта перевозятся танкерами через Черное море.

Теперь эти нефтевозы подверглись риску быть атакованными ВСУ. Ведь после кремлевского "обещания" атаковать суда, следующие в украинские порты, Киев также пообещал превратить в мишени орковские танкеры. Фактически Кремль открывает ящик Пандоры, от которого сам же и пострадает.

Мировые медиа пишут, что подобные заявления создают опасность перебоев в судоходстве в Черном море.

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Если нефтяной танкер станет мишенью или даже если тарифы на черноморские перевозки и страховое покрытие будут расти, подскочат цены на нефть.

С другой стороны, Белый дом даже предупредил, что РФ будет планировать операцию "под чужим флагом": атаковать гражданские суда, обвинив Украину.

Поскольку военный шантаж не очень эффективен, Кремль подумывает о подкупе.

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Московиты предлагают Анкаре вместо украинского зерна везти российское — с большим дисконтом. Подвох состоит в том, что получателем зерна станет турецкая пищевая промышленность, которая будет перерабатывать его в муку и перепродавать африканским странам готовый продукт.

По сути Кремль предлагает взятку в виде миллиардных заработков целой отрасли. Переговоры между двумя странами продолжаются, причем уже слишком долго.

Чтобы у турок не было особого выбора, рашисты решили добить проукраинское зерновое соглашение ракетами. Поэтому они атакуют Одессу, Николаев и дунайскую портовую инфраструктуру, чтобы у Киева не было даже технической возможности ее восстановить. Однако это только план, очень далекий от полной реализации.

Судьба украинского зернового коридора зависит не только от Эрдогана, есть еще страны ЕС, бутафорская ООН... Но, будем откровенны, от турецкого президента она зависима очень ощутимо. Поэтому следует понаблюдать за завершением переговоров Анкары и Москвы, и при этом поймем, к каким ценностям турецкий лидер тяготеет больше: торговым или демократическим.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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