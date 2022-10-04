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Путин пытается переложить ответственность за провалы российской армии в Харьковской области, - ISW

4 октября, 2022 вторник
08:28
война с Россией

В одном из военных округов РФ Путин назначил нового командующего, свидетельствующего о его возможных попытках переложить ответственность за провалы армии РФ на других людей

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) .

Так, в Западном военном округе минобороны Российской Федерации назначили нового командующего. Им стал генерал-лейтенант Роман Бердинков. Он заменил в должности Александра Журавлева.

Как отмечает ISW, Западный военный округ действовал на северо-востоке Харьковской области, однако без четко определенного командования. В этот период Журавлева не было заметно, а Путин за это время успел сменить двух командующих "западной группировкой войск".

ISW предполагают, что такой шаг может свидетельствовать о том, что Путин таким образом пытается переложить ответственность за неудачи в Харьковской области и других направлениях на Бердинкова. Также, вероятно, это может стать попыткой защитить командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина за недавнюю критику действий российской армии вокруг Лимана.

Также ISW сообщает, что оккупанты, вероятно, не позволят уволенному директору ЗАЭС Игорю Мурашову вернуться на свой пост на ЗАЭС.

"Российские чиновники, вероятно, попытаются использовать свое физическое устранение Мурашова, чтобы подтвердить дальнейший контроль над атомной электростанцией", - пишет Институт.

Кроме того, отмечается, что российские официальные лица признали, что Кремль намерен оккупировать и незаконно аннексировать дополнительные территории на Юге и Востоке и может изменить заявленные границы оккупированных территорий.

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