Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Путин переходит из разных очагов ведения войны. Он ведет гибридные боевые действия, благодаря шпионам, проплаченным политикам. То есть любые действия для него адекватны, если они будут оказывать деструктивный эффект. Путин пытается создать такую ситуацию, в которой Украина может быть отделена от западной поддержки. И это лишь одно из действий, которое Путин пытается совершить", - сказал полковник армии Великобритании в отставке.

Глен Грант считает, что Путин не отказывается от идеи доминировать над Украиной.