Путин пытается отделить Украину от поддержки Запада, используя проплаченных политиков, - британский полковник Грант
Глен Грант, полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт, отметил, что Путин не отказывается от идеи доминировать над Украиной и ведет гибридные боевые действия
Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.
"Путин переходит из разных очагов ведения войны. Он ведет гибридные боевые действия, благодаря шпионам, проплаченным политикам. То есть любые действия для него адекватны, если они будут оказывать деструктивный эффект. Путин пытается создать такую ситуацию, в которой Украина может быть отделена от западной поддержки. И это лишь одно из действий, которое Путин пытается совершить", - сказал полковник армии Великобритании в отставке.
Глен Грант считает, что Путин не отказывается от идеи доминировать над Украиной.
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