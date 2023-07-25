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Эксклюзив

Путин пытается отделить Украину от поддержки Запада, используя проплаченных политиков, - британский полковник Грант

25 июля, 2023 вторник
21:49
Война с Россией Глен Грант

Глен Грант, полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт, отметил, что Путин не отказывается от идеи доминировать над Украиной и ведет гибридные боевые действия

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Путин переходит из разных очагов ведения войны. Он ведет гибридные боевые действия, благодаря шпионам, проплаченным политикам. То есть любые действия для него адекватны, если они будут оказывать деструктивный эффект. Путин пытается создать такую ситуацию, в которой Украина может быть отделена от западной поддержки. И это лишь одно из действий, которое Путин пытается совершить", - сказал полковник армии Великобритании в отставке.

Глен Грант считает, что Путин не отказывается от идеи доминировать над Украиной.

  • 22 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Польша и Литва планируют оккупацию Украины. При этом западные территории Польши он назвал подарком Иосифа Сталина.
  • 23 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на провокационные заявления Путина и назвал попытки Кремля рассорить Украину и Польшу тщетными
Мир
Украина
Россия
Владимир Путин
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