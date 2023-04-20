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Путин пытается доказать, что он остается альфа-самцем, - офицер движения сопротивления "Свободная Украина" Тетерук

20 апреля, 2023 четверг
12:05
Война с Россией

Офицер движения сопротивления "Свободная Украина" Андрей Тетерук считает, что Путин вынужден делать выезды с инспекциями на временные оккупированные украинские территории, чтобы демонстрировать свое влияние

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Идея иметь двойника лишена всякого смысла. Путин точно не позволит распоряжаться своей жизнью какому-то двойнику. Путин не по собственному желанию приезжал в так называемую прифронтовую зону, потому что это не линия досягаемости украинских средств поражения. Путин туда приезжает, чтобы доказать, что в складывающихся условиях он остается альфа-самцем. Что он принимает тот уровень опасности, который сам создал", - считает Тетерук.

По словам офицера движения сопротивления "Свободная Украина", Путину важно показывать своей армии, что он еще имеет влияние.

"Путину важно показывать своему войску, что он делает надлежащий обзор того, как они должны добиться поставленных целей", - заметил Тетерук.

  • Напомним, 18 апреля в Кремле заявили о визите Путина на оккупированные Херсонщину и Луганщину. В ОП отреагировали.
  • Корреспонденты BBC исследовали , что Путин посетил не военные позиции на Херсонщине и Луганщине, а лагерь отдыха глубоко в тылу близ Геническа.
  • Данилов убежден , что на временно оккупированные территории Херсонщины и Луганщины ездил не президент РФ Владимир Путин, а один из его двойников.
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