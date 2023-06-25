Первый ключевой вопрос – визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. Китай начал строить новую модель сотрудничества. Как это может повлиять на сдерживание российской агрессии против Украины?

Мне приходилось возглавлять казахстанскую делегацию в Китай, которую с китайской стороны возглавлял секретарь ЦК компартии в свое время. Это должность, которую занимает Ван И. Когда разговариваешь с китайцами на эти темы, они не слышат партнера. Их немаловажная цель – прожать свою позицию. И если страна слабее, как Казахстан, по сравнению с Китаем, они уверенно прожимают и совсем не принимают во внимание позицию стороны, с которой ведут переговоры.

Я заметил, что аналогичную дипломатию вели китайцы и в переговорах с Энтони Блинкеном. Но там уже заметны такие признаки, что Америка и Китай находят некий баланс, независимо от того, что интересы довольно разносторонние. Этот баланс очень неустойчивый сегодня. И, как известно, Байдену пришлось сделать позицию несколько жестче после визита Энтони Блинкена. Байден придал этой позиции жесткость тем, что назвал Си Цзиньпина диктатором. Это жесткий дипломатический шаг, который, я уверен, накануне встречи на самом высоком уровне США и Китая даст определенные результаты для этих переговоров. Поэтому этот визит был очень важным, на мой взгляд, синхронизировали часы, как говорится. И самое главное, что в этой ситуации, несмотря на то, что Тайвань занимал очень большое место, не меньшее место занимала Украина.

У китайской стороны не было аргументов в пользу того, что они имеют право оказывать помощь России так же, как Запад помогает Украине.

Даже речь не идет о таком, и еще раз американская сторона уточнила, а китайская заверила, что никакой военной помощи России она не оказывает. В данной ситуации Россия уже стала не субъектом, а объектом мировой политики. И это очень важно, на мой взгляд.

Вы сказали, что Россия находится в очень сложной военно-политической ситуации. Каковы, по-вашему, перспективы российской агрессии? С одной стороны, все они – имперцы, фашисты, Путин раздувают щеки и говорят, что война может длиться бесконечно долго. Не считая того, они ничего принципиально нового не могут предложить на поле боя.

Очень много они врут. Начиная с самого Путина, который шапками забрасывает в вопросе происходящего на фронте. Сотни, тысячи бронетехники вроде бы уничтожает – все это отвергаем, как часть госпропаганды. Здесь Путин главный пропагандист: он берет информацию у Соловьева и Скабеевой и выдает ее как позицию государства. Такова на самом деле позиция государства – обманывать и преподносить свою ситуацию.

В военно-политическом моменте, прежде всего, необходимо отметить, что внутри России назревает нехороший процесс – нехороший для России. Это столкновение имперцев и ватников-совков, двух сторон, которые обе выступают за агрессивное поведение России, но между собой все больше не мирятся. Случай в адлерском поезде, потасовка с ножами, многочисленные факты преступлений вагнеровцев –

это все бурлит сегодня в России и в конце концов повлечет за собой ужасные для Путина последствия. Да, конечно, это процесс медленный. Да, это назревает, взрыв уже ощущается в воздухе.

Мне пришлось пообщаться с некоторыми россиянами моего круга – коллегами и другими.

С бывшими работниками русских спецслужб?

Именно так. Там очень сложная ситуация. Буквально полгода назад все было ура-ура, реально были уверенные оценки военного потенциала России – сегодня этих уверенных оценок военного потенциала нет. Один мой коллега, ранее работавший в Казахстане, потом в ФСБ работал, даже организовал военное производство – патроны производят, еще что-то. И единственная его цель – срочно заработать на войне. Уверенности в его словах, что мы производим очень много и это поможет на фронте как-то России – такой уверенности в голосе нет совсем.

Просто заработать на войне – это стремление практически всех ура-патриотов такого толка.

Если говорить конкретно о мощи российских вооруженных сил – да, там сохранилось очень многое, и производство есть, и новое производство открывается. Известны случаи – в Казани беспилотники пытаются производить. Все это, конечно, будет затягивать военно-политическую ситуацию, затягивать войну, фронт. Но общий настрой... У меня нет информации о том, сколько там чего производится, что есть, это сложно. Ваша разведка это хорошо отрабатывает. И американцы хорошо это отрабатывают, им виднее, хотя эта информация закрыта, даже со стороны Украины, но она вскользь проскакивает. Общее видение этого потенциала, если Запад не усилит еще больше помощь Украине, к сожалению, хватит еще на достаточно долгое время.

Хотя экономика рушится и есть другие факторы, но Z-патриоты, конечно, пояса затягивают, их заставят затянуть, и они будут работать круглосуточно, чтобы обеспечить равновесие на фронте. Но рассчитывать на какое-либо продвижение собственных интересов, кроме пропагандистских заявлений, российская армия уже не способна, на мой взгляд.

Я думаю, вы делаете время от времени любительский психологический анализ Путина, его моторики. Что может человек с определенным профессиональным бэкграундом сказать сейчас о Путине и представителях российской верхушки?

Путин однозначно психически нездоровый человек, он шизофреник, на мой взгляд. Я видел даже среди близких мне людей по меньшей мере трех человек, которые находились в такой же психически нездоровой ситуации как Путин. У него три несовместимых психических состояния: мания величия, мания преследования и комплекс неполноценности. Эти три его состояния между собой, как вы понимаете, несовместимы и периодически влекут за собой такое его состояние. Да, с виду он вполне нормален, какие-то речи произносит в целом нормально. Мои знакомые с таким же диагнозом, с которыми я долго общался, они вполне нормальны с виду. Заскоки, проявляющиеся в диком взгляде, или в диком взгляде с ненавистью, или в диком взгляде с испугом, - когда у человека это все во взгляде есть одновременно, то это полная шиза, если выражаться современно. Я бы не взялся прогнозировать как-то этого человека, это абсолютно невозможно.

Американцы правильно сказали – у них есть данные, что нет гарантий неприменения ядерного оружия.

Это, на мой взгляд, основывается на полной шизофрении самого Путина.

Конечно, совсем другая ситуация, когда ему окружение и люди, принимающие аналогичные решения, не дадут этого сделать. Но исключать это американцы, в частности, не могут. Я, в принципе, исключаю такую возможность, что Россия применит ядерное оружие. Американцы, конечно, рассчитывают более глобально, чем я. Кроме его шизофрении, я прекрасно понимаю, что американские спецслужбы четко определили психический диагноз этого субъекта, поэтому они делают подобные заявления о том, что не исключают ядерного удара. Но в целом такие психи с манией преследования и комплексом неполноценности очень маловероятно предпримут такой шаг.

Еще нужно добавить, что такие больные, в принципе, подвержены суициду. Есть у таких людей эта склонность однозначно. Но суицидальность такого человека не связана с тем, что «я разрушу весь мир и вместе с ним погибну», он сам себе может покончить с собой. Приблизительно так это происходит.

Что касается окружения... Так же, как я в определенной степени ошибался в отношении людей, с которыми был близко знаком, в их психической неполноценности, так же окружение Путина не совсем понимает эту разницу между нормой и полной шизофренией. Я вижу по Николаю Платоновичу Патрушеву, которого хорошо знаю, по его поведению, что он это прекрасно осознает. Но у него все равно есть надежда, что у Путина, в принципе, здравое мышление, здравый ум. На этой надежде он держится и продвигает свои интересы в тех пределах, которые продвигает Путин. Приблизительно такая ситуация сложилась. Я уверен: с большой вероятностью Путин шизофреник.

Вы упомянули о Патрушеве, которого вы знаете. Кто имеет большее влияние на принятие стратегических решений – Патрушев, Шойгу, Мишустин или Медведев?

Медведев клоун, несомненно, можно не спрашивать. Он ни на что не влияет, выполняет функции шута, довольно странные. Человек занимал такую должность – президента, а скатился до такого.

Общеизвестно, что Шойгу в большой немилости, это видно по всему. Он является исполнителем прямых указаний и практически ничего не вносит. Его попытки проводить собственную политику не совершаются – это не касается Пригожина, с которым у него ссора на эмоциональном уровне. В остальных вопросах из-за немилости он не может принимать крупных тактических и стратегических решений.

Герасимов – это человек, осуществляющий эту войну в Украине, на него возложена эта функция. Он также является исполнителем, но имеет большие полномочия в проведении всех военных действий на территории Украины.

Что касается Патрушева – он, конечно, самый влиятельный человек, насколько это возможно, как я говорил, в условиях полной психической болезни этого Путина. Многие забывают, что когда был тот известный совет безопасности русский, где все проголосовали за то, чтобы решать вопросы ОРДЛО, он был одним из двух людей, которые были против принятых решений. И к нему Путин не обмолвился ни словом, промолчал – и все.

Это когда Путин устроил публичную порку начальнику службы внешней разведки РФ Нарышкину?

Да. Нарышкин, кстати, попытался сказать, что поддерживает мнение Патрушева, но его Путин сразу оборвал. На том заседании было видно, что Путин находится в абсолютни шизофреническом состоянии – проявлялась мания величия, соответствующий взгляд. Наглое, некультурное давление на Нарышкина свидетельствует о том, что он полностью отошел от нормальности.

Патрушев, конечно, влияет на ситуацию. Он питает надежду, что сына продвинет на какие-то высшие позиции, вплоть до поста президента России. Такие устремления есть. Но Патрушев имеет большой недостаток: он не лидер. Он никогда на первую роль, на роль президента претендовать не сможет. У нас, у спецслужбистов, принято все делать чужими руками. Никогда к первой роли не стремится профессиональный чекист, в этой структуре людей так воспитывают. И у Патрушева единственная цель. Ведь в начале 2000-х была ситуация, когда Патрушев мог сместить Путина. Если бы он захотел и был бы более решительным – у него были такие возможности. Но из-за того, что он не является самостоятельной фигурой, он никогда не будет претендовать, он будет лучше крутить за уши того, кто над ним, чем самому управлять. Эта ситуация, с одной стороны, показывает, что он оказывает очень сильное влияние на Путина, на всю ситуацию – «башни» говорят об этом. И с министерством обороны по некоторым делам он точно главный, главнее Шойгу. Кроме того, влияние на Путина позволяет ему всю структуру ФСБ и других спецслужб России расставить по всем важнейшим позициям, важнейшим территориям. Посмотрите, и Нафтогаз, и Газпром, все самые главные промышленные структуры насыщены спецслужбами, ефесбешниками, эсвееровцами и т.д.

Если Патрушев начнет понимать, что войну Россия проиграла, сможет ли он это объяснить Путину? Не сможет ли все двигаться в направлении, заданном болезнями и манией величия Путина?

Если говорить прямо, Патрушев интуитивно понимает, конечно, что Путин, мягко говоря, закусил удила. Из-за того, что он идущий за лидером человек, пойти против Путина он не в состоянии. Бесполезное дело в чем-то его убеждать. Хотя он мог бы вести самостоятельные разговоры с тем же Путиным и как-то определять определенные маневры, но он этого не будет делать. Он иногда будет выступать со своими дикими статьями, выступлениями совершенно глупыми.

А зачем он это все пишет, кстати?

Чтобы показать, что он по-прежнему в команде Путина. Путину это нужно показывать обязательно, иначе окажешься в сложном положении. Резко выступать никто в окружении Путина не может, это такое болото, которое полностью легло под Путина. А такие люди как Патрушев, Ковальчуки понимают эту ситуацию. Вы правы, они уже понимают, что победы здесь нет однозначно. Но возлагают надежду на некий статус кво, что фронт будет сохраняться на какой-то территории и что-то удастся пропетлять, а через 5-6 лет какие-то изменения и произойдут.

Военный преступник Шойгу озвучил очередную угрозу. Он сказал, что Россия готовится нанести удары по центрам принятия решений. На простом языке они хотят формализовать необъявленную охоту за нашими лидерами. Так понимаем, что был ряд покушений на руководителей нашего государства, наших силовых ведомств.

Вы правы. Это угрозы об ударах по центрам принятия решений, еще о неких ударах, которые уже производились неоднократно. Пробы эти, вплоть до ракет, мы уже видели. С чем связано это очередное заявление? Я считаю, что с осознанием того, что Крым находится под угрозой. Он же о Крыме больше распространялся, как-то отделил Крым от Белгорода, Курска, других важных для России территорий. Это же российские территории, однако если на Крым полетит, то применят эти удары, которые и раньше применяли.

Это акт признания того, что на фронте дела совсем плохи.

Несмотря на все их заявления, что они уничтожают тысячи бронетехники и все остальное, прошло понимание, что они ожидают потерю Крыма. И эти постоянные угрозы – ядерные, по центрам принятия решений – связаны с (пока не буду говорить, что с паникой) пониманием, что все идет абсолютно в пользу Украины.