Путин прячется в бункере не от коронавируса, а от покушения, - Пионтковский

Об этом он заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .



Как отметил аналитик, именно угрозой покушения следует объяснять озвученное через государственные медиа РФ его повторное решение пойти на "самоизоляцию", а также отменить полет в Душанбе.



"Он реально боялся, что его могут убрать во время этой логистической операции", - отметил Андрей Пионтковский.



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Кроме того, как отметил Пионтковский, подобное полностью нивелирует "эффективность" российского антикоронавирусного препарата Sputnik V, которым якобы были привиты как Путин, так и его комана.



"Вдумайтесь: Путин демонстративно, на весь мир выражает сомнения в эффективности "наибольшего" российского научного достижения Sputnik V! Вы помните, какие усилия были направлены на его продвижение?! Как они с ножом к горлу насиловали Украину, пытаясь всунуть ей Sputnik V . И вдруг он спокойно говорит, что не верит в эффективность Sputnik V. Оказывается, он контактировал с неким больным и он боится ", - отметил политолог.









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