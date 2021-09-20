Путин прячется в бункере не от коронавируса, а от покушения, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский считает, что за повторной "самоизоляцией" российского правителя Владимира Путина кроется не угроза заражения COVID-19, якобы обнаруженного в его окружении, а банальный страх быть физически устраненным
Об этом он заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .
Как отметил аналитик, именно угрозой покушения следует объяснять озвученное через государственные медиа РФ его повторное решение пойти на "самоизоляцию", а также отменить полет в Душанбе.
"Он реально боялся, что его могут убрать во время этой логистической операции", - отметил Андрей Пионтковский.
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Кроме того, как отметил Пионтковский, подобное полностью нивелирует "эффективность" российского антикоронавирусного препарата Sputnik V, которым якобы были привиты как Путин, так и его комана.
"Вдумайтесь: Путин демонстративно, на весь мир выражает сомнения в эффективности "наибольшего" российского научного достижения Sputnik V! Вы помните, какие усилия были направлены на его продвижение?! Как они с ножом к горлу насиловали Украину, пытаясь всунуть ей Sputnik V . И вдруг он спокойно говорит, что не верит в эффективность Sputnik V. Оказывается, он контактировал с неким больным и он боится ", - отметил политолог.
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