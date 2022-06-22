Путин проводит экономическую атаку на ЕС, – вицеканцлер Германии

Об этом политик сказал во время мероприятий ко Дню промышленности 21 июня, передает Укринформ.

Габек отметил, что Россия использует энергетику как оружие, ограничивая поставки по "Северному потоку-1", являющемуся основным путем поступлений голубого топлива. По его словам, "такая стратегия не должна преуспевать".

Путин хочет таким образом спровоцировать дискуссию в ЕС и Германии в частности, играя на чувстве страха в бизнесе и рядовых потребителей, говорит Габек. Ведь по расчетам главы РФ европейцы могут начать думать, что россиянам следует разрешить делать в Украине, что они захотят.

Вицеканцлер оценил как "очень плохую новость" решение правительства продолжить использование законсервированных угольных электростанций "зеленый" политы, но другого выхода, чтобы заполнить до зимнего сезона газохранилища, пока нет.

14 июня российская энергетическая компания объявила, что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток-1" на 40%. В среду, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.

Министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек заявил, что решение российского энергетического гиганта "Газпром" сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток-1" является политическим.

Также Eni SpA сообщила, что Газпром проинформировал итальянского энергетического гиганта о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.

В период с 15 по 17 июня Франция не получила ни одного кубометра российского газа, Газпром значительно сократил объем поставок в страны Европы, в частности, в Германию.

Австрийский концерн OMV получил сообщение о сокращении поставок газа от российской компании "Газпром", а французская энергетическая группа Engie заявила, что отметила сокращение поставок российского голубого топлива.

20 июня в германском правительстве заявили о готовности расконсервировать угольные ТЭС. Таким образом, страна планирует противостоять энергетическому давлению россиян.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb