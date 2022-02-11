Угроза РФ Украине: Путин проведет переговоры с Байденом и Макроном 12 февраля

Об этом заявил в комментарии РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



"Путин и Байден планируют провести телефонный разговор вечером 12 февраля, он состоится по запросу американской стороны", - сказал он.



Песков добавил, что Путин также проведет переговоры с Макроном.



В Елисейском дворце подтвердили грядущий разговор Макрон-Путин, передает AFP.



"Эммануэль Макрон планирует поговорить по телефону с Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины в субботу в полдень", - говорится в сообщении .



Советник Байдена по нацбезопасности Джек Салливан также анонсировал разговор президентов США и РФ.



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