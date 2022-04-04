Путин провалил все три цели в отношении Украины, которые преследовал перед полномасштабным вторжением - Блинкен

Об этом говорится в заявлении Блинкена.

"Россия преследовала три цели: подчинить Украину своей воле, лишить ее суверенитета и независимости; утвердить российские власти и разделить Запад, разделить Альянс. И по всем трем направлениям Путин провалился. Украина теперь более сплочена. Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин на сцене", - подчеркнул он.

По словам Блинкена, за время войны мощь РФ сильно уменьшилась, ведь армия страны сильно отстала, а экономика страны начала шататься.

"И, конечно же, НАТО и мероприятие более сплочены, чем когда-либо за последнее время. Так что только на этом основании мы уже наблюдаем серьезную неудачу для России", - добавил он.

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