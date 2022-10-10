English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Путин просто убивает, а не мстит
Эксклюзив

Путин просто убивает, а не мстит

Виталий Портников
10 октября, 2022 понедельник
17:18
Статьи Виталий Портников

Путин мстит за пожар на Крымском мосту. Путин взбешен тем, что инфраструктурный объект, ставший символом оккупации Крыма, поврежден во время вероятной украинской спецоперации. Путин бесится из-за того, что украинские войска освобождают оккупированные территории... Каждая такая фраза заводит в тупик

Поскольку допускает, что если бы не было повреждения Крымского моста или если бы украинские войска не шли вперед, не было бы массированного обстрела украинской инфраструктуры. Но ведь это не так!

Не раз приходилось объяснять: Путина нельзя рассердить или разозлить. Путин – это машина, запрограммированная на оккупацию и убийства. Путинская месть – это "месть" в кавычках.

У российского президента есть простая и понятная цель – оккупация Украины и присоединение ее территории к России. Надеюсь, после показательной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей нашей страны с этим утверждением никто не будет спорить.

И он пытается добиться этой цели. Разрушение украинской инфраструктуры — часть его зловещего плана и не имеет никакого отношения к Крымскому мосту. Как и попытки заморозить Запад не имеют никакого отношения к новым санкциям против России и очередным "оскорблениям" Путина. Путин хочет добиться от западных стран прекращения помощи Украине, а от самой Украины – позорной капитуляции. И исчезновения.

Потому Путина нельзя обидеть. Его можно только победить.

Новости
Украина
Владимир Путин
война с Россией
Колонка Виталия Портникова
Читайте также:
полонені росіяни
9 октября, 2022 воскресенье
Душ, на обед суп и рыба, а после работы играют в футбол и читают географию Украины. В каких условиях живут пленные россияне
путін путлер
Автор Антин Борковский
9 октября, 2022 воскресенье
Путин и его окружение реально напуганы, – Пионтковский
Віталій Портников
Автор
9 октября, 2022 воскресенье
Путин испугался подрыва Керченского моста
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.24
    Покупка 40.24
    Продажа 41.13
  • EUR
    Покупка 38.79
    Продажа 39.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
10 октября
18:58
Обновлено
Россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева: количество погибших возросло до семи человек
18:52
Обновлено
"Будет хлопок": Притула и Стерненко объявили сбор на украинские дроны-камикадзе
18:50
Обновлено
СБУ объявила в розыск Медведева
18:40
Из-за войны в Украине заканчиваются запасы: НАТО призывает оборонные компании увеличить производство оружия
18:38
OPINION
Сергей Фурса
Истерический удар отчаяния. Путин мстит за Крымский мост
18:22
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:19
Эксклюзив
Надо требовать оружие у Запада, чтобы РФ не чувствовала безнаказанности, - боец ТрО Фирсов
18:18
OPINION
Владимир Цыбулько
Россияне запускают ИПСО против Украины и, в частности, военного руководства
18:01
Нобелевскую премию по экономике получили американцы за изучение банков и финансовых кризисов
17:49
В правительстве Литвы призывают снять ограничения с передачи Украине оружия из-за терроризма РФ
17:49
Эксклюзив
Массированный удар обошелся врагу более чем в $500 млн и не имел тактического и стратегического значения для превосходства в боевых действиях, - военный эксперт Коваленко
17:47
МВД наращивает силы своих подразделений на границе с Беларусью
17:46
"Поражает спокойствие": посол ФРГ в Украине укрывалась в убежище с сотнями киевлян
17:35
Обновлено
В результате ударов захватчиков погибли 11 человек, 89 ранены, повреждено более ста объектов в 12 областях
17:24
Из Франции домой вернулись уже 10 тыс. украинцев, вынужденных выехать туда из-за войны
17:13
Обновлено
Укренэрго
Украинцев предупредили о возможных перебоях с энергопитанием из-за вражеских обстрелов
17:06
Алексей Данилов
У Путина уже осталось не так много ракет, они заканчиваются, - Данилов
17:01
Эксклюзив
Надо быть готовым к периодическим отключениям электричества, - директор Центра исследований энергетики Харченко
16:55
Шмыгаль заверил, что уже сегодня восстановят большинство объектов инфраструктуры, поврежденных в результате российских обстрелов
16:52
Макрон после массированных ракетных ударов пообещал Украине большую военную поддержку
16:45
OPINION
Виталий Портников
Причиной обстрелов является не Крымский мост, а желание Путина уничтожить украинцев
16:43
Обновлено
Красный Крест не прекращает деятельность в Украине из-за ракетных ударов
16:40
Обновлено
В дороге задерживаются 20 поездов Укрзализныци: подробности
16:27
Корабли РФ перезарядились и вышли в Черное море. Также готовится взлет авиации в Астрахани, - Виталий Ким
16:20
"Мы ошеломлены жестокими нападениями на украинские города": Президент Еврокомиссии и премьер-министр Эстонии заверили Киев в дальнейшей поддержке
16:19
Зеленского "эвакуировали из Киева": ЦПД обнародовал новые фейки россиян
16:18
Эксклюзив
"Мотивация для ВСУ еще активнее уничтожать врага": эксперт Defense Express Згурец о массированном ракетном обстреле Украины
16:12
В Ростовской области упал второй военный самолет за два дня, пилот погиб
15:55
В Генштабе показали работу мобильных групп ПВО
15:43
Йенс Столтенберг пообещал удвоить усилия в деле помощи Украине после российских обстрелов
15:33
Лукашенко
Лукашенко пока не принял окончательного решения о вступлении Беларуси в войну против Украины, - ГУР
15:27
Расшатывают инфопространство: СБУ предостерегает от российских фейков
15:21
Обновлено
Утром агрессор атаковал Украину 84 ракетами и 24 беспилотниками, ПВО обезвредила 56 целей, - Минобороны
15:07
Инфографика
Украинцев призывают максимально сократить потребление электричества в вечерний период 10 октября
15:04
Обновлено
Россияне нанесли ракетные удары по Киевщине, пока известно об одном погибшем и десятерых раненых
15:02
Эксклюзив
Сергей Соболев
Ракеты РФ в пространстве Молдовы очень изменят настроения в международных организациях, – нардеп Соболев
14:55
Германия передаст Украине первую систему ПВО IRIS-T в ближайшие несколько дней, - министр обороны Ламбрехт
14:51
Эксклюзив
Продолжаются тяжелые бои на Севере Херсонщины, - офицер Движения Сопротивления "Свободная Украина"
14:43
Обновлено
Россияне выпустили по Днепропетровщине более 10 ракет: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых
14:37
Ситуация в Черкасской области контролируемая, пострадавших нет, - глава ОВА
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV