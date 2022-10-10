Поскольку допускает, что если бы не было повреждения Крымского моста или если бы украинские войска не шли вперед, не было бы массированного обстрела украинской инфраструктуры. Но ведь это не так!

Не раз приходилось объяснять: Путина нельзя рассердить или разозлить. Путин – это машина, запрограммированная на оккупацию и убийства. Путинская месть – это "месть" в кавычках.

У российского президента есть простая и понятная цель – оккупация Украины и присоединение ее территории к России. Надеюсь, после показательной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей нашей страны с этим утверждением никто не будет спорить.

И он пытается добиться этой цели. Разрушение украинской инфраструктуры — часть его зловещего плана и не имеет никакого отношения к Крымскому мосту. Как и попытки заморозить Запад не имеют никакого отношения к новым санкциям против России и очередным "оскорблениям" Путина. Путин хочет добиться от западных стран прекращения помощи Украине, а от самой Украины – позорной капитуляции. И исчезновения.

Потому Путина нельзя обидеть. Его можно только победить.