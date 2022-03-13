Путин просит у Китая военную и экономическую помощь, - СМИ

Об этом сообщает The New York Times .



По информации источника, Владимир Путин попросил у китайцев военную технику и поддержку в войне с Украиной. РФ также обратилась в Китай с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям.



Американские официальные лица отказались описать тип военной техники, которую ищет Москва. В США внимательно следят за ситуацией, чтобы увидеть, отреагирует ли Китай на просьбы России.

Напомним, сегодня ЕС планирует внедрить следующий пакет жестких санкций против России, а в Офисе президента сообщили , о которых антироссийские санкции Украина просит Евросоюз.

США пригрозили Китаю и другим странам последствиями при помощи России избежать санкций.

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