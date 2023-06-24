Путин просит Лукашенко помочь ему спецназовцами, - оппозиционер Цепкало

Об этом у себя в ТГ-канале проинформировал белорусский оппозиционер Валерий Цепкало.

"Путин звонил Лукашенко с просьбой выслать для подавления восстания бойцов, уже показавших эффективность выкручивания рук вагнеровцам в 2020 году. Если Лукашенко будет привлечен, будет "жарко" и у нас. Карма за 2020 год может прийти оттуда, откуда не ждали", - отметил Цепкало.

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Вместе с тем один из ведущих оппозиционных ТГ-каналов "Беларусь головного мозга" утверждает , что подобная договоренность как будто уже достигнута и Лукашенко предварительного готов помочь Путину силами своих ССО.

С кем еще из лидеров стран связывался Путин

По данным пресс-службы Кремля, в субботу, 24 июня 2023 года, Владимир Путин общался в телефонном режиме с президентами Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Казахский лидер Касим-Жомарт Токаев в свою очередь назвал события в РФ ее "внутренним делом" . Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Путину способствовать урегулированию ситуации.