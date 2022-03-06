Путин просчитался и потеряет власть – в Украине рождается новая нация, - Bloomberg

Об этом на страницах Bloomberg заявил главный стратег компании Clocktower Group Марко Папик, передает Эспрессо.TV .

По мнению эксперта, российский президент проигнорировал материальные ограничения его войска и страны в целом, которые нужно было учитывать при принятии решения о нападении. Также на ситуацию влияет то, что Украина оказывает значительное сопротивление. В конечном счете, прогнозирует аналитик, эти факторы могут привести к краху Путина как лидера России, и это произойдет в ближайшие 12 месяцев.

"Во-первых, украинцы борются очень, очень жестко. Во-вторых, у российских военных не было опыта ведения настоящих войн. И в-третьих, Украина является очень сложным местом для вторжения. Я на самом деле считаю, что происходящее в Украине, чрезвычайно ужасает, но и обнадеживает… Мы наблюдаем то, чего давно не видели – мы видим рождение новой национальной идентичности… Дело в том, что то, что мы сейчас видим в Украине, есть рождение действительно самосознательной нации.

И я думаю, что это действительно может быть очень интересной возможностью инвестирования в течение следующего десятилетия, при условии, что они (украинцы) отразят эту попытку оккупации и будут иметь независимость в будущем. Это великая страна, она находится в Европе, и у этой страны есть большой потенциал", - отметил аналитик.

Папик добавил, что "дает Путину 12 месяцев", поскольку когда политики принимают чрезвычайно плохие решения и игнорируют ограничения в своих возможностях, их ждет наказание.

Напомним, в окружении Путина уже начался раскол – шесть олигархов выступили против российской агрессии.

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